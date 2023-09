Créée par Julien Vargas et Peter Ninane, "Baraki", la série belge, revient en force pour une deuxième saison qui s’annonce gentiment déjantée, à raison de 12 épisodes, un par samedi. Au programme: des personnages attachants, des punchlines et des scènes cultes. Le public sera plongé dans le même univers et la même ambiance que durant la première saison. Soulagement donc pour les fans de fricadelle sauce Samouraï et de tuning.

2. Samedi 2 : 30 ans d’émissions culte - TF1, 21h10

Forcément, il y aura du "Koh Lanta" au menu. ©ŠA.ISSOCK/ALP/TF1

Une nouvelle plongée au cœur de la télévision pour célébrer trois décennies d’émissions cultes. Dans ce documentaire, journalistes et animateurs révèlent les dessous de ces moments imprévus. Que ce soit dans les cérémonies, les talk-shows, les journaux télévisés, les émissions de divertissements ou au cours d’événements sportifs retransmis en direct… Ces incidents ont contribué à l’histoire de la télévision et sont gravés dans la mémoire des téléspectateurs !

5. Dimanche 3: "Mystifications" - France 5, 20 h 55

Attention! Patrick Cohen enquête ... © Troisième Œil Productions

La crise du Covid-19 a mis en évidence l’ère des mystifications scientifiques et des mystificateurs. Parmi ceux-ci Didier Raoult, le professeur marseillais. Ce dernier a toujours maintenu que l’hydrocychloroquine était efficace pour traiter le Covid-19, allant contre l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), qui rappelait encore en avril dernier que "les données publiées à ce jour ne sont pas en faveur d’un bénéfice clinique de l’hydroxychloroquine associée ou non à l’azithromycine dans le traitement du Covid-19, quel que soit son contexte d’utilisation."

Didier Raoult n’est pas le premier scientifique à mettre en avant des remèdes miracles à l’encontre de toute vérité scientifique. Dans ce documentaire diffusé ce dimanche soir sur France 5, le journaliste Patrick Cohen propose de remonter le fil, d’enquêter dans l’histoire récente de l’antiscience, avant même l’arrivée des réseaux sociaux, de partir des "mystifications" et de raconter qui se cache derrière, avec quelles méthodes et quelles intentions.

4. Dimanche 3: 1940, main basse sur le cinéma français - France 5, 22 h 30

Un dessin de Romain Egea illustran la mise sous cloche du cinéma français pendant l’Occupation. © Talweg Production

Ce docu raconte comment, en 1940, naît à Paris la Continental, société de production de films créée par l’occupant. À sa tête, le dénommé Alfred Greven, homme d’affaires opportuniste. Pendant les années d’occupation, sous les directives de Goebbels, il s’assure les services des meilleurs artistes et techniciens du cinéma français pour produire des films à succès. Il profite aussi de la spoliation des biens juifs pour racheter cinémas, studios et laboratoires, et prendre ainsi le contrôle de toute la chaîne de fabrication des films.

5. Dimanche 3 : Loving Highsmith - ARTE, 23h35

Une personnalité complexe qui écrira des intrigues complexes mais captivantes. ©Rolf Tietgens/Courtesy of Keith

Qui était Patricia Highsmith, disparue en 1995, et dont une pléiade de cinéastes, de Hitchcock à Wenders, de Chabrol à Deville, ont adapté à l’écran les thrillers psychologiques à succès ? Une amoureuse malheureuse, une solitaire dépressive, une alcoolique antisémite dans ses vieux jours, une éternelle gamine désespérant d’obtenir l’amour d’une mère maltraitante? Un peu de tout cela, rappelle Eva Vitija qui signe ce portrait d’une personnalité fascinante et passionnante.