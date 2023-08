The Voice Kids France: voici le gagnant de la saison 2023

Clap de fin pour cette neuvième saison de The Voice Kids France. Cette année, les jeunes candidats, dont la Belge Zoé Genard, ont eu la chance d'être coachés par des artistes de renom comme Slimane et Kendji Girac, eux-mêmes révélés par The Voice, Nolwenn Leroy ou encore Patrick Fiori. Pour la finale, le plateau a même accueilli Calogero, qui a fait son entrée sur scène entouré des quatre finalistes Durel, Lucie, Lou-Agathe et Ilyana en tant que "super coach". Les finalistes ont pu aussi partager des moments d'exception avec d'autres stars, puisque Chimène Badi, Tayc, Amir et Pascal Obispo sont venus sur le plateau pour les épauler.