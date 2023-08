Rentrée télé de la RTBF: 2 retours, une arrivée et quelques nouveautés

La Une

Parlons d’abord des retours de Tatiana Silva et de Thomas Van Hamme sur le service public. La première va reprendre la présentation de l’émission Les mardis de la planète. Le 1er numéro sera diffusé aux alentours du début de la COP 28 à Dubaï, Quant à Thomas Van Hamme, après trois ans de pause médiatique, il va présenter Changeons le monde, une émission imaginée par la productrice Murielle Decarpentrie. Cela se présente comme un road-trip positif à la rencontre de ceux et celles qui tentent de faire bouger les lignes. Du côté d’ On n’est pas des pigeons, on notera l’arrivée de Catarina Letor (ex-LN 24) et, plus surprenant, Rodrigo Beenkens, comme chroniqueurs.

À part ça, la grille hebdomadaire en soirée ne change pas, avec ses films inédits le lundi ( Le sens de la famille, Police, The Father, Aline…), un divertissement ou un téléfilm le mardi, #Investigation ou un docu le mercredi… La deuxième saison de The Voice Kids présentée par Maureen Louys sera diffusée dès le mardi 19/09. Le dimanche, l’émission radio de VivaCité Les Super nanas débarquera tous les midis: Sara de Paduwa, Ophélie Fontana, Fanny Jandrain et Livia Dushkoff reviendront sur l’actualité de la semaine. Le dimanche sera aussi le jour de diffusion de la nouvelle formule de l’émission culinaire Un gars, un chef, de retour en version hebdomadaire avec Gérald Watelet au fourneau, Adrien Devyver comme commis et Gwennaëlle Dekegeleer pour répondre à des questions sur les aliments.

La Une sera présente à Namur lors des fêtes de Wallonie avec Fanny Jandrain (16/09 à 20h25) ; à Bruxelles pour célébrer la fête de la Fédération Wallonie Bruxelles avec Joëlle Scoriels et Walid (29/09 à 20h20).

Du côté de la fiction, l’une des grosses cartouches sera la diffusion de la série Master Crimes avec Muriel Robin, que l’on retrouvera aussi dans le téléfilm Les yeux grands fermés (17/09 à 20h50).

On pointera aussi parmi les nouvelles fictions la série Sambre, avec Alix Poisson et Olivier Gourmet, inspirée par l’histoire de Dino Scala, surnommé le violeur de la Sambre. Des faits divers marquants (le dépeceur de Mons, l’affaire Lhermitte, la fusillade de la place Saint-Lambert) seront aussi au cœur d’une série documentaire intitulée La mécanique du crime.

Sur Tipik

Dès samedi, la chaîne diffusera la saison 2 de la série Baraki. On annonce aussi une deuxième saison de La Yourte, une émission de divertissement sur fond de respect de l’environnement présentée par Adrien Devyver.

Le magazine culturel Culture Club subit un nouveau lifting et sera désormais présenté par Cathy Immelen. Diffusion le samedi en deuxième partie de soirée (à partir du 16/09) mais aussi le lundi juste avant La Tribune. La chaîne portera une attention particulière à la planète et à son futur avec deux nouveaux numéros de 2030 présentés par Laurent Mathieu (date à préciser) et Y’a pas de planète B avec Gwenaëlle Dekegeleer et François Boueyrie (tous les samedis à 19h45).

Du côté de la fiction, la chaîne annonce la rediffusion de toute la saga Harry Potter, Conjuring: sous l’emprise du Diable ou encore Les Misérables, film aux 4 Césars de Ladj Ly. La chaîne reste aussi celle du sport (Mémorial Van Damme, les Diables et les Red Flames, les mondiaux de breakdance du 22 au 24/09…)

Sur La Trois

Hep Taxi frappera fort pour sa rentrée (dès le 17/09) avec quatre émissions tournées à… New York !

Parmi les invités de Jérôme Colin, Nile Rodgers, et Michael Stipe (REM). Des soirées événements sont programmées pour les vingt ans de la mort de Johnny Cash et pour la venue de Madonna en concert le 21/10. Les soirées des mardis, mercredis et jeudis seront consacrées à des films. Élodie de Sélys évoquera toujours les grandes dates de l’Histoire dans Retour aux sources, tandis que Plan Cult de Félicien Boogaerts déménage dans la case du vendredi à 22h15. Le magazine littéraire Sous couverture reste diffusé le dimanche à 22h45.