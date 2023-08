Julien Lapraille arrive dans "Les Ambassadeurs" ce jeudi 30 août en radio: "Je suis un homme de défi"

Mais les choses ont évolué. "Je suis un homme de défi. Chez RTL, je faisais La grande balade et la radio, mais je n’avançais pas…" L’arrivée de Loïc Van Impe pour présenter Loïc fou de cuisine sur RTL tvi a également été un coup dur. "Je n’ai rien contre Loïc et je l’ai d’ailleurs félicité. Mais ils me l’ont annoncé la veille de la conférence de presse alors qu’ils savaient que c’était mon rêve… Après, ils m’ont expliqué le pourquoi (NDLR: c’est une émission entièrement par les partenaires) et j’ai compris."

Il y a eu aussi la suppression l’an dernier de son débrief de l’émission Top Chef en radio. "Pendant plusieurs années, je me suis levé à 3h15 du matin pour aller à Bruxelles pour faire cette séquence de 2 minutes trente. Et là, on m’a annoncé la semaine avant le début de la diffusion de la saison 14 que je ne le faisais plus. J’ai été surpris…"

N’allez pas croire que Julien part fâché de RTL. "Ma plus grande fierté, ce sont tous les témoignages de respect de tous les gens qui travaillaient au quotidien avec moi. Après, il y a eu des directeurs énervés et d’autres qui étaient fatalistes…"

"Ce que veulent les producteurs de l’émission, c’est que je sois moi-même."

Dans un premier temps, l’implication de Julien – qui a signé pour plusieurs années avec la RTBF – se limitera aux Ambassadeurs. "Ce sera comme dans La grande balade à mes débuts: je vais chez les producteurs et artisans, je prends le produit et je le cuisine. Ce sera facile, efficace, rapide, populaire et pas cher." Ce que faisait déjà Jean-Philippe Watteyne dans Les Ambassadeurs, jusqu’à ce que cette séquence culinaire disparaisse de l’émission pendant le Covid. "Ils se sont rendu compte que cette séquence manquait. Et ce que veulent les producteurs de l’émission, c’est que je sois moi-même. Je leur ai dit qu’ils étaient carrés et que moi, j’étais plutôt rond, et ils m’ont répondu que c’était ce qu’ils voulaient."

Julein annonce qu’il réalisera un défi dans le cadre de l’opération Viva for Life, qui prendra ses quartiers en décembre à Bertrix. "D’abord, c’est à côté de chez moi. Et puis, chaque année, j’aime pendant quelques jours mettre mes services à disposition pour une association."

Des cuisiniers, il y en a déjà quelques-uns sur le service public: Gérald Watelet ( Un gars, un chef), Carlo Di Pasquale ( On n’est pas des pigeons), Candice Kother ( En cuisine en radio)… Mais Julien Lapraille n’y voit pas de problème. "Je suis totalement différent d’eux. Nous sommes complémentaires et je vais amener ma pierre à l’édifice. En plus, je serai le visage de la province du Luxembourg."