Tour préliminaire de "N’oubliez pas les paroles": la Belge Aurore vise les Masters

Mais ce soir, c’est une autre Belge qui va tenter sa chance: Aurore, psychologue originaire de Grez-Doiceau (Brabant wallon) s’est qualifiée in extremis pour ce tour préliminaire le 15 août dernier, après avoir cumulé 15 victoires et plus de 89 000 euros de gains. "Je ne m’attendais pas du tout à y participer, s’exclame la jeune femme. Quand Nagui me l’a annoncé, c’était vraiment une très bonne nouvelle."

De quoi faire passer les quelques regrets légitimes de ne pas avoir pu aller plus loin dans l’aventure. "J’ai quand même réalisé un parcours incroyable, mais sur le moment même, j’ai eu quelques petits regrets car j’ai été éliminée sur une chanson de Vianney (NDLR: Je m’en vais) que je maîtrisais. Je me suis trompée dans la répétition d’une phrase qui n’était pas au bon endroit."

Dix fois les castings

Ce joli parcours est le fruit de beaucoup de travail. "Au début, j’écrivais les paroles dans un carnet puis je les chantais en karaoké en vérifiant ensuite si c’était correct. Mais depuis quelques mois, comme j’ai accouché au mois de janvier, j’ai plus appris en écoutant les chansons en boucle."

Pour participer à NOLP, Aurore a fait preuve d’opiniâtreté. Elle a en effet passé le casting dix fois ! "Le premier, c’était en 2013, à l’époque où ils venaient une fois par an en Belgique. Mais je l’ai fait de façon plus intense quand cela a été possible d’y participer en visioconférence. C’est à partir de ce moment-là que j’ai plus étudié aussi."

Pour Aurore, savoir que les Masters sont peut-être au bout de cette semaine apporte un stress supplémentaire. "Ce serait génial d’y accéder ! Mais j’essaye d’y aller sans pression, car cela ne me réussit pas."

Sébastien, Audrey (x2), Joan, Mélodie, Élodie, Laurène poursuivent le même rêve qu’elle.

"Et ils sont tous très forts, s’exclame Aurore, qui connaît environ 600 chansons par cœur. Et je pense qu’ils ont tous beaucoup révisé… Ils font tous peur, mais Sébastien et Audrey un peu plus… Pour ma part, j’ai revu les chansons qui sont un peu plus piégeuses selon moi, comme Jeune et con de Saez, J’aime regarder les filles de Patrick Coutin, le répertoire de Téléphone…"

Cette passion pour la chanson, Aurore l’a développée depuis toute petite. "Chaque trajet en voiture, ma maman nous faisait écouter beaucoup de chansons françaises et mon papa beaucoup de rock anglais. Et aujourd’hui, il n’y a pas une journée où je n’écoute pas de la musique."

Aurore est admirative du parcours de Renaud, originaire de Couillet et vainqueur des Masters l’an dernier. "Je ne le connais pas personnellement mais il a l’air d’être une très belle personne. Mais tous les candidats ont l’air très chouette !"

Ce mardi soir, c’est en famille qu’Aurore regardera l’émission: "J’ai trois filles, Sienna (9 ans), Lily (7 ans) et Elsa (sept mois). Les deux plus grandes, je leur avais caché mon résultat donc elles ont découvert cela a la télé et elles étaient super-fières. Et ce soir, elles seront devant la télé pour me supporter."

