Julia Vignali, "affaire bienvenue" sur La Une et sur France 2

Cette décision réjouit certains téléspectateurs – loin d’être majoritaires, vu les audiences du programme et les nombreux témoignages publiés sur les réseaux à l’occasion de son départ – qui reprochaient à l’animatrice d’être parfois cassante ou de se prendre elle-même pour une experte. Soit.

Une page se tourne et c’est désormais la brune Julia Vignali qui sera à la barre de l’émission toujours diffusée à raison de deux numéros quotidiens sur La Une (13 h 40 et 14 h 25) puis sur France 2 (16 h 10 et 17 h). Celle qui a présenté Télématin pendant deux ans en compagnie de Thomas Sotto a cédé sa place à Marie Portolano qui, comme elle, est passée par la présentation du Meilleur pâtissier sur M6.

La compagne de Kad Merad a été surprise par la proposition faite lors du tournoi de Roland-Garros par Stéphane Sitbon-Gomez, le directeur des programmes de France Télévisions. Elle a pris le temps d’un week-end pour se décider, comme elle l’explique dans une interview à nos confrères de Télé 7 Jours. "J’ai vite réalisé qu’il y a peu de quotidiennes qui se libèrent chaque année, sur France Télévisions. Et puis, animer une matinale, en direct, tous les jours a été très fatigant pour moi. L’expérience, en termes de santé et, parfois, de joie de vivre, a été coûteuse."

Le tournage des premiers numéros s’est, semble-t-il, bien passé. L’animatrice a confirmé à nos confrères se sentir bien: "Il y a d’abord un format bien défini, qui me fait penser à celui du Meilleur Pâtissier, et puis, on va parler de l’histoire des objets et, sans être spécialiste, j’adore les brocantes, la déco… Me retrouver face à des experts et à des commissaires-priseurs me plaît énormément ; j’ai tout à apprendre !"

