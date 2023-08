Heureuse surprise que cette comédie française de Mohamed Hamidi, pas exempte de clichés, mais enlevée et très bien jouée par Gilles Lellouche et surtout le jeune Malik Bentalha. "Happy Few" est une agence de communication parisienne en pleine expansion. À cause d’un souci fiscal qui menace sa survie, elle doit s’installer en banlieue dans un quartier "compliqué" et embaucher quelques personnes du coin. La "greffe" va-t-elle prendre ?

2. Mardi 29: "Exclusif", locataires contre propriétaires" - RTL-TVI, 20 h 25

La belle Sallima Belabbas fait son retour à l’antenne de la chaîne privée, après avoir été évincée du JT. ©

Loyers impayés, appartements insalubres, propriétaires hors-la-loi… l’immobilier peut être à l’origine de nombreux conflits qui empoisonnent la vie des Belges. Qu’ils soient bailleurs ou occupants, des gens témoignent ici des situations cauchemardesques auxquelles ils font face. Les équipes d "Exclusif" (que présente Salima Belabbas, ex-présentatrice du "19 heures" désormais) ont enquêté pendant plusieurs mois. et démontrent que tous les coups sont permis.

3. Mercredi 30: "Les animaux dans la guerre" - La Trois, 23 h 15

On a peu parlé du sort de millions d’animaux qui furent eux aussi victime de la barbarie guerrière. ©Kuiv Production

Des millions d’êtres humains périrent dans la 2e guerre mondiale, mais le peuple animal aussi paya son tribut, même si chez lui on ne comptabilise jamais les victimes. Ce docu entièrement fait d’archives (certaines colorisées), nous explique comment les chiens, chevaux, éléphants et pigeons sont devenus les meilleurs amis des soldats durant les batailles de la seconde guerre mondiale.

4. Jeudi 31: "Eiffel" cette tour construite par amour - RTL-TVI, 20h30

Couvert de gloire depuis l’achèvement de la statue de la Liberté, Gustave Eiffel (joué par Romain Duris) rêve de travailler sur le métro parisien. Mais le gouvernement français lui attribue un autre projet d’envergure en vue de l’Exposition universelle de 1 889. Pour sa gigantesque tour, l’architecte trouve bientôt l’inspiration dans les yeux… d’Adrienne, son premier amour, dont il est toujours épris.

5. Vendredi 1er septembre: Décollage pour l’Amérique - France 5, 20 h 05

Au Wyoming, le Parc national de Grand Teton et Le Parc national de Yellowstone qui enregistre chaque année plus de 3 millions d'entrées, hébergent de nombreuses espèces sauvages. ©Off The Fence

Voilà une série qui fait découvrir les paysages grandioses et la culture des États-Unis, vus du ciel. Chaque épisode permet d’en apprendre davantage sur la formation des paysages contrastés, l’architecture, l’histoire et les caractéristiques principales de ses régions. Le parc de Yellowstone, par exemple, est le lieu d’habitation des espèces les plus résistantes d’Amérique du Nord et l’un des écosystèmes les plus merveilleux de la planète