À la télé ce dimanche soir: Donovan Magicien à la mer dans "une vraie ambiance de vacances"

Pourtant, la chaleur n’est pas la meilleure alliée du magicien. "Faire des tours de magie toute la journée devant la mer sans pouvoir aller dedans, c’est pas cool, rigole-t-il . Et puis j’ai oublié de mettre de la crème solaire, donc j’ai brûlé. Et avec le vent et le sable qui vole, il faut vraiment être efficace très vite. Car les gens ne songent qu’à une chose, c’est d’aller boire un verre ! Donc, c’est un vrai défi de capter leur attention pendant quelques minutes !"

Comme à chaque fois, Donovan a imaginé des tours en fonction de l’endroit où il se trouvait. "On n’avait pas le choix, il fallait que je m’adapte à 100% au lieu. Cette émission à la mer, c’est quatre à cinq mois de préparation. J’ai fait des tours de magie avec de la crème solaire: je fais apparaître une marque de bronzage sur quelqu’un. Dans un autre tour, je mange des moules périmées, mais je vais peut-être quand même m’en sortir… (rires). J’ai aussi joué avec la force du vent et les ombres sur le sable…"

Cela fait déjà cinq ans maintenant que Donovan sillonne la Belgique de long en large pour ses émissions de magie. Et il est devenu une véritable star sur les réseaux sociaux, grâce notamment aux vidéos réalisées avec des personnalités (Albert de Monaco, Thomas Pesquet…) qui ont été épatées par ses numéros d’illusion.

"Je suis de plus en plus reconnu, que ce soit en Belgique ou même en France, c’est assez fou." La star à qui il rêve de faire un tour ? La réponse fuse: "Jean-Claude Van Damme !"

Après l’émission à la mer ce dimanche, Donovan proposera encore deux émissions sur RTL tvi: une en octobre et l’autre en décembre. Il est également en tournée en France. Il se produira en Belgique le vendredi 8 mars 2024 au théâtre de Namur.