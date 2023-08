Jean-Michel Zecca fête les vingt ans du "Septante et un" ce lundi 28 août : "On m’offre un nouveau jouet !"

Jean-Michel, vous êtes gâté pour vos vingt ans d’animation du "Septante et un" !

C’est vraiment le mot. Le nouveau plateau est vraiment magnifique. C’est au-delà de ce que j’aurais pu imaginer. Quand je me suis placé au pied du gradin, j’avais l’impression d’être au pied d’un roller-coaster d’un parc d’attractions tellement c’est immense. La dernière rangée de candidats culmine à plus de 10 mètres de haut !

"Septante et un", c’est 5 000 émissions, 3 millions d’euros distribués, environ 700 000 candidats et jamais une seule absence à l’antenne pour vous…

Oui, c’est vrai. Sur toutes ces années, j’ai beau avoir eu le pied cassé, le bras dans le plâtre ou être malade, j’ai toujours été présent. Et même la pandémie n’a pas eu raison du jeu. Pendant plus de trois ans, nous avons été dans une version digitale du jeu qui nous a permis de rester à l’antenne. Cette version était techniquement ambitieuse et brillante et a permis de garder la case vivante. Rien ne résiste à Septante et un. Même une pandémie mondiale ne nous a pas enterrés (rires).

Vous avez mis du temps à revenir en présentiel…

Oui, car tout simplement, le nouveau décor n’était pas prêt. Cela a pris un peu de temps.

Le retour du public, cela change beaucoup de choses pour vous…

Effectivement. Même si c’était une prouesse, la version digitale présentait ses limites. Je ne pouvais pas interagir comme je le voulais avec les candidats, car il y avait un décalage, certains avaient une mauvaise connexion… Ici, je peux m’adresser à tout le monde et, c’est une première, tous les candidats sont équipés d’un micro. Donc, je m’amuse ! Et l’émission va passer de 22, 23 minutes à parfois 29…

Grande nouveauté également, c’est la possibilité pour le candidat du public qui termine seul et qui bat le candidat du plateau d’aller au quitte ou double…

Je trouvais que ce n’était pas logique qu’il ne puisse pas le faire. Cela ouvre de nouvelles perspectives et cela donne des moments qui ne sont pas inintéressants, car le candidat rescapé est soutenu par les 69 autres. C’est très sympa.

En 2013, pour les dix ans du jeu, vous m’aviez expliqué qu’avec la crise, les gens préféraient assurer leur gain. Aujourd’hui, la crise est toujours là, mais est-ce que le comportement des gens a changé ?

Bonne question. Après quelques salves de tournage, je pense qu’il y a deux écoles: d’un côté, il y a ceux qui disent qu’ils ne prennent pas de risques et donc qui ne tentent pas le quitte ou double et puis il y a ceux qui se disent qu’ils sont arrivés avec rien en poche et qui tentent le tout pour le tout pour maximiser leur gain. Mais bon, je n’ai pas de statistiques. Ce que je peux vous dire, c’est qui si lors d’un tournage, les deux premiers candidats ratent le quitte ou double, ça va calmer les ardeurs de tous les autres candidats pendant le reste de la journée.

Quel souvenir avez-vous de la 1re émission, le 4 août 2003 ?

J’ai un souvenir de la conférence de presse où un journaliste a demandé à Philippe Delusinne, le patron de l’époque, combien de temps ce jeu allait durer. Et il avait répondu avec une pointe d’humour qu’il durerait jusqu’à ce que je prenne ma pension. Et je me demande si finalement il n’avait pas des talents de visionnaire.

Il n’y a pas de lassitude de votre côté…

Il aurait pu y en avoir si je n’avais fait que ça pendant vingt ans. Mais ce n’est pas le cas. Et puis là, on m’offre un nouveau jouet, et je dis merci à la chaîne et à la production.

RTL tvi, dès lundi à 18.30