Gaëtan Bartosz dans "Le réveil de Tipik" lundi 28 août: "J’ai l’intention de rester longtemps à la RTBF"

Car dès ce lundi, il faudra se lever à… 4h du matin pour être prêt à prendre l’antenne à 6 h. "Il faut savoir que je viens de Hannut et qu’il y a 40 minutes de route. Et je compte être ponctuel."

Si son arrivée sur Tipik après 14 ans passés sur Contact est une surprise pour beaucoup, cela ne l’est pas vraiment pour lui. "Cela fait déjà un moment que j’avais envie de relever un nouveau challenge. Avec le départ de Marco, l’opportunité s’est présentée. C’était maintenant où jamais. Et je préviens: je compte bien passer quelques années à la RTBF."

Son obsession pour cette nouvelle tranche matinale, c’est l’auditeur. "Je suis un amoureux des gens et j’aime aller à leur contact. J’ai donc envie que ce morning soit pour eux, pour leur faire plaisir. il y aura de la bonne humeur avec des humoristes, il y aura des rubriques touchantes avec de belles histoires, il y aura de l’info décalée et insolite, de la bonne musique… Et puis je veux que cela reste positif. Je ne veux pas donner du stress aux gens."

Si Gaëtan a formé sur le tard un duo avec Mademoiselle Luna sur Contact, il a longtemps travaillé seul. Ici, il sera en trio, pour sa plus grande satisfaction. "C’est ce que je souhaitais depuis des années. Audrey, je la connais depuis vingt ans, on a fait de la radio sur Fun. On a une complicité naturelle. Quant à Kristofer, c’est un personnage haut en couleur. Je le voulais dans l’équipe car il représente l’auditeur de Tipik et il est sans filtre. Je crois qu’il va beaucoup nous faire rire. Nous sommes déjà surper-complices."

"J’espère pouvoir encore présenter Miss Belgique"

C’est désormais la mode: les matinales sortent des studios pour aller à la rencontre du public. Il n’en est pas question pour l’instant pour le nouveau trio. "On va d’abord assurer la rentrée en studio ce lundi, affirme Gaëtan. Mais il y aura des sorties assez rapidement, car j’ai vraiment d’être près des gens. La plus-value par rapport aux plateformes de streaming, c’est la proximité."

Les études d’audience le montrent, les gens écoutent de plus en plus la radio pour la musique avant tout. "Il faut trouver le bon équilibre, surtout dans une matinale. Nous n’allons pas blablater pour ne rien dire. L’idée est vraiment d’apporter quelque chose aux personnes qui nous écoutent."

Une question reste en suspens: depuis 2020, Gaëtan Bartosz présente le concours de Miss Belgique d’abord pour RTLPlay puis pour le groupe SudInfo. Pas sûr que la RTBF lui donne l’autorisation fin de l’année. "J’avoue que vous me prenez de court, je n’ai pas pensé à le demander… Mais j’espère que oui. C’est un exercice professionnel que j’aime faire, au-delà de ce qu’on peut en penser."