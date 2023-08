Remco, Drucker ou les forteresses maritimes de France, que regarder à la télé ce week-end ?

La RTBF va diffuser...six étapes de la Vuelta (dont Remco Evenepoel est un des favoris). Cela commencera avec le chrono par équipe ce samedi 26 en début de soirée sur...La Trois. Puis une étape sur La Une (dimanche) et les deux suivantes sur Tipik (lundi et mardi). Deux autres étapes ont été "cochées" par la chaîne publique belge: l’étape se terminant au sommet du terrible Angliru (le 13 septembre) et l’étape finale le 17 septembre, à chaque fois sur Tipik.

2. Samedi 26 : le Cirque-théâtre à l’honneur - France 4, 21 h 10

"Passagers", un spectacle de la compagnie des "7 doigts". © Axe Sud Production

France 4 propose deux spectacles de "cirque-théâtre", ce genre de spectacle hybride qui rencontre énormément de succès et voit se mélanger contenu théâtral et virtuosité ou habileté physique. Deux spectacles au menu de la soirée: une création de la compagnie française des "7 Doigts" dénommée "Passagers" et "Machine de crique", qui voit, ans un monde en pièces détachées, cinq hommes rivalisent d’originalité pour conserver une parcelle d’humanité.

3. Dimanche 27 : Le retour à l’antenne de Michel Drucker - France 3, 13h30

Michel Drucker en (au choix): 1 980? 1 990? 2 000? 2 010? 2 023? © Guillaume GAFFIOT - Bestimage

Absent de l’antenne depuis février dernier, le confident des stars, âgé à présent de… 81 ans, ne s’est pourtant jamais laissé abattre et a toujours projeté reprendre le chemin du studio Gabriel, à Paris, là où il enregistre "Vivement Dimanche ", chaque mercredi après-midi. Et cela malgré deux opérations à cœur ouvert. Michel Drucker est donc prêt à entamer sa 59e saison de télévision. Même s’il laisse entendre qu’il pourrait quitter l’antenne en 2025, sans pour autant abandonner ses jobs de producteurs.

4. Dimanche 27 : Les forteresses maritimes - La Trois 21 h 10

Vous voyez ce "Fort Boyard", mais vous n’imaginez pas comment il a pu être construit. ©FRANCE 2

Aux XVIIe et XVIIIe siècles des ingénieurs militaires ont dû déployer des trésors d’ingéniosité pour bâtir, en pleine mer, des colosses de pierres (dont Fort Boyard, dressé sur un empilement de pierres amenées sur place) capables de résister aux canons de l’ennemi et de défier les éléments. Grâce à des modélisations 3D inédites, on découvre dans ce docu étonnant les secrets de ces citadelles maritimes et les conditions hallucinantes de leur construction.