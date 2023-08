Ce vendredi soir à la télé : Barbie sous toutes les coutures sur Arte

Imaginée en 1959 par la femme d’affaires américaine Ruth Handler, la célèbre poupée s’est rapidement retrouvée dans tous les foyers américains avant de conquérir le reste du monde.

Astronaute, chirurgienne ou encore candidate à la présidentielle, Barbie devait initialement encourager les petites filles à se projeter dans des carrières masculines. Longtemps décriée pour sa silhouette filiforme et ses proportions irréalistes – si une jeune fille avait les proportions de la poupée produite par Mattel, elle ne pourrait pas soutenir son dos ni son cou et devrait marcher à quatre pattes en raison de ses jambes filiformes – elle incarne aujourd’hui une forme de diversité. Au gré de ses avatars, elle est ainsi représentée dans un fauteuil roulant ou, depuis ce printemps 2023, porteuse de trisomie 21. La poupée la plus vendue au monde est aussi devenue une influenceuse très suivie sur les réseaux sociaux.

Inclusivité ou opération commerciale ?

Cela n’empêche pas le débat de s’enflammer. Modèle de femme stéréotypé pour certains, figure d’inspiration émancipatrice pour d’autres, Barbie laisse rarement indifférent.

Ses récents changements d’apparence et son évolution témoignent-ils d’une véritable volonté d’inclusivité ou simplement d’une vaste opération commerciale ?

Pour interroger cette image ambivalente, les réalisatrices allemandes Julia Zinke et Nicola Graef ont rencontré des créatrices de contenus, des féministes, des fans de la première heure et une collectionneuse passionnée. À la lumière des réactions des principaux intéressés, elles interrogent le regard que posent les enfants sur les différents modèles qui leur sont proposés.

On regrettera cependant qu’elles n’aient pas rencontré de véritables opposants ou encore l’artiste Nickolay Lamm qui, en 2019, avait décidé de créer une poupée Barbie aux mensurations humaines réalistes. Ce qui ne semble toujours pas dans les projets de Mattel.

