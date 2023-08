Thomas Van Hamme revient à la RTBF

Figure de la RTBF dans les années 90 et 2000 en télévision (Bingo Vision, Génies en herbe, J’ai Pigé, L’écran témoin, C’est du Belge) et en radio (la matinale de VivaCité), il avait choisi de quitter le service public en mai 2011 pour présenter la matinale de Bel RTL (entre 2011 et 2017), animer Tout s’explique en remplacement de Luc Gilson et présenter une série d’émissions événementielles sur RTL tvi.