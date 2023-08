Ce jeudi soir à la télé: l’amour guidé par une "IA" sur TF1

Elles seront cinq célibataires enfermées dans un lieu coupé du monde où elles auront 100 heures pour trouver l’amour.

La subtilité, ici, réside dans l’utilisation d’une "IA", une Intelligence Amoureuse qui les aiguillera tout au long de leur séjour. "Rien ne sera laissé au hasard pour leur permettre de créer de véritables connexions amoureuses."

Une découverte en quatre phases

Pour y parvenir, elles auront accès à une gigantesque roue constituée de 8 "cabines" dans lesquelles se cachent 8 hommes avec qui elles échangeront à l’aveugle en un temps imparti. À chaque étape de l’expérience, l’Intelligence Amoureuse les guidera et leur demandera de sélectionner les partenaires (communs à toutes) avec qui elles souhaitent continuer l’expérience. Les cabines des prétendants éconduits seront alors éteintes.

Lors de la phase 1, la "Dimension verbale", elles feront connaissance avec les hommes uniquement grâce au son de leur voix. La phase suivante, la "Dimension sensorielle", leur donnera accès à la Chambre Noire, où elles pourront utiliser tous leurs sens, excepté la vue, afin d’approfondir les connexions avec leurs partenaires…

Dans la phase 3, la "Dimension physique", elles auront accès au Studio, l’espace des rencontres physiques où on nous promet "des révélations aussi surprenantes qu’inattendues". Enfin, lors de la phase 4, la "Dimension réelle", les célibataires et leurs deux prétendants favoris se découvriront tous physiquement et habiteront ensemble pour savoir si les liens tissés au cours de l’expérience résistent à la réalité.

L’occasion de voir si elles ont fait le bon choix et si la découverte physique peut ou non être un obstacle. À la fin de l’expérience, chaque célibataire devra décider avec quel partenaire elle souhaite quitter l’expérience et se mettre officiellement en couple à l’extérieur.

TF1, 23.30