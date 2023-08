David Jacobs, créateur du feuilleton “Dallas” est décédé

La série Dallas était longue de 14 saisons, 350 épisodes et a été un succès populaire sur les télévisions du monde entier de 1978 à 1991. David Jacobs l’avait créée et a aussi participé au tournage de deux premières saisons, avant d’endosser le rôle de “consultant créatif”. Jacobs avait également participé à la création du spin-off du célèbre feuilleton américain, “Côte Ouest” ainsi qu’à deux saisons supplémentaires de “Dallas”, entre 2012 et 2014.