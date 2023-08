Ce mercredi soir à la télé : la belle histoire des doigts d’or d’Abou le King

Au bled, Abou jeune Guinéen tout juste sorti de l’adolescence, n’a jamais été à l’école, sa famille n’en avait pas les moyens. Et puis son père n’a pas voulu en entendre parler. Il voulait qu’il l’aide pour le travail des champs. Un jour, son père en a eu marre et l’a donné à un monsieur. Celui-ci l’a mis sur la route périlleuse de l’exil. Après un an et demi de voyage dans des conditions difficiles, Abou est arrivé au Havre, en Normandie. Même s’il n’a pas le niveau, il peut intégrer le Bac pro couture: après quelques essais, la prof dit de lui qu’il a des doigts d’or. Pour lui-même et pour quelques camarades, il crée des habits qui suscitent l’admiration et lui permettent de réunir quelques euros pour survivre.