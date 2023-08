Amateur des grandes profondeurs, ceci est pour vous. La baie de Monterey, située le long de la côte centrale de la Californie, est une ligne de front de la recherche biologique en haute mer. Ici, à des profondeurs de 200 à 1 000 mètres se trouve un monde mystérieux peuplé par des formes de vie aux corps lumineux. Des images incroyables d’un monde que des caméras ne visitent pas souvent.

2. Mardi 22: "Rimbaud, jeune et maudit" - France 4, 21 h 10

Arthur Rimbaud contestait tout: l’autorité, la bourgeoisie, l’hétérosexualité... Son génie artistique, sa vie de bohème et son renoncement à toute vie littéraire ont forgé sa légende. De Bob Dylan à Gainsbourg en passant par Nicolas Sirkis, il a inspiré tout le monde. Présenté par Léa Salamé, ce docu nous dessine un portrait iconoclaste de ce géant de la littérature, qui arpenta si souvent les rives de la Meuse.

3. Mercredi 23: "Onada, 10.000 nuits dans la jungle" - ARTE, 20h55

En près de trois heures toujours captivantes, ce film du français Arthur Harari raconte l’histoire hallucinante d’Onana, soldat nippon envoyé sur une île des Philippines et qui, isolé alors que la guerre est finie (il l’ignore), mettra 10 000 jours à capituler. Exceptionnel par sa finesse, son ampleur et son humanité, ce film a remporté le césar du scénario et le prix Louis-Delluc. À ne pas manquer.

4. Jeudi 24: Le fantôme de la femme blanche - Club Plug, 29 h 00

La femme en blanc… se voit très bien dans le noir. ©

Qui n’a un jour entendu parler du mystérieux "fantôme de la dame blanche", cette femme vêtue de blanc qui, après avoir été prise en stop au bord d’une route, disparaît soudain dans un hurlement ? Ce docu explore cette "légende urbaine", véritable phénomène surnaturel, car la dame blanche et ses apparitions à travers le monde restent l’une des manifestations paranormales les plus énigmatiques de tous les temps.

5. Vendredi 25: "Barbie, la femme parfaite ?" - ARTE, 22h40

"Barbie", d’abord blonde standardisée, s’est "diversifiée". ©SWR/Graef Screen Productions/Frank Kranstedt

Adoptée par plusieurs générations d’enfants, Barbie est une véritable icône intergénérationnelle. Imaginée en 1959 par la femme d’affaires américaine Ruth Handler, la célèbre poupée a rapidement conquis le monde. Ce docu allemand de 2023 explique comment, longtemps décriée pour sa silhouette filiforme, Barbie incarne aujourd’hui une forme de diversité, représentée dans un fauteuil roulant ou porteuse de trisomie 21.