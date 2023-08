Ce lundi soir à la télé : quand les nttoyeuses de l’UCLouvain faisaient la révolution

"Quand j’ai entendu parler du Balai Libéré, j’ai tout de suite été fascinée par le caractère exceptionnel de cette histoire, avance Caroline Grando, la réalisatrice du documentaire diffusé ce lundi soir sur La Trois. J’ai entrepris des recherches dans les archives pour en savoir plus, j’ai découvert le récit d’une lutte réussie qui s’inscrit dans l’histoire de la Belgique des années 70, mais aussi dans l’histoire d’une ville nouvelle, celle de Louvain-la-Neuve. Que Le Balai Libéré ait vu le jour à cet endroit-là, dans ce contexte-là n’est pas anodin."

À l’époque, la cité néolouvaniste, qui est née en plein milieu des champs en bordure de la E411, est un vrai laboratoire, non seulement pour les architectes mais aussi pour des idées nouvelles.

Une coopérative qui va durer 14 ans. ©CVB

"Les revendications des travailleuses de l’époque ont convergé vers les aspirations politiques des militantes et militants de la CSC et des habitants de l’époque, note la réalisatrice. Trois semaines après le déclenchement de la grève, la direction de l’UCLouvain accepte de soutenir le projet de coopérative en signant un contrat, d’abord de 3 mois, qu’elle renouvellera pendant 14 ans."

Ce qui est original dans la démarche de Caroline Grando, c’est qu’elle n’a pas voulu s’en tenir qu’à un récit des faits. Elle a eu l’idée de confronter l’équipe de nettoyage d’aujourd’hui à ces pionnières de l’époque. "Cette histoire, bien que tombée dans l’oubli, était présente dans les mémoires des plus anciens travailleurs et travailleuses de l’UCLouvain et évoquait encore beaucoup de la fierté, poursuit Caroline Grando. J’ai rencontré l’équipe de nettoyage, employée par une société privée, qui elle n’avait jamais entendu parlé de cette histoire. J’ai compris très vite qu’ils allaient devenir les principaux protagonistes de ce film. À travers leurs yeux, j’ai découvert la réalité de la sous-traitance et les conséquences que cela a sur les conditions de travail. Le système des appels d’offres de marché public entraîne un nivellement des prix par le bas, ce qui a pour conséquence la réduction des effectifs, entraînant mécaniquement solitude et accélération du rythme de travail."

C’est là que le propos du film de Caroline Grando touche à l’universel.

La Trois, 22.20

Les choix de la rédaction

Le mystère de l’île aux pélicans

Chaque année, peu avant la saison des pluies printanières, un singulier ballet aérien se dirige vers un îlot situé au milieu du lac de barrage Manytch, au sud de la Russie. Près de 2 000 couples de pélicans blancs viennent y nicher, constituant ainsi l’unique colonie dans le pays et l’une des plus importantes d’Europe. Pendant plus de deux ans, Nadya Dorofeeva et Annette Gourdon ont étudié de près cette étonnante migration. Avec l’aide d’un ornithologue du zoo de Moscou, elles ont obtenu des images rares.

Arte, 19.00

Voyage au bout de l’enfer

Stevie, Mich et Mike sont prisonniers des Viêt-Congs. Les trois jeunes conscrits sont plongés dans un cauchemar: l’effroyable jeu de roulette russe pratiqué par leurs bourreaux rivalise d’horreur avec les prisons remplies de rats. Mike et Stevie parviennent à s’échapper, laissant Mich au bord de la folie…

Trois années seulement après le retrait des troupes américaines du Viêtnam, la sortie de V oyage au bout de l’enfer bouleverse les États-Unis, profilant la reconnaissance d’une tragédie nationale.

Arte, 20.50

Tout le monde debout

Pour son premier film en tant que réalisateur, Franck Dubosc étonne avec cette fable humoristico-romantique. Le pitch ? Le mythomane qu’il incarne se fait passer pour handicapé moteur pour mieux séduire une jolie blonde (Alexandra Lamy).

Au détour de quelques saillies plutôt gonflées sur le handicap, la religion, la vieillesse et même le transgenrisme et de scènes rocambolesques, Franck Dubosc parvient à nous toucher en plein cœur.

La Une, 20.30