Martin Buxant fait ses débuts lundi 21 août sur Bel RTL

Le journaliste – passé par les rédactions de De Morgen et de L’Echo – sera aussi présent en télévision dès le dimanche 3 septembre C’est pas tous les jours dimanche – Les Puncheurs sur RTL tvi et RTL play. Il retrouvera Christophe Deborsu pour mettre sur le grill un invité politique. Il animera aussi Face à Buxant à 13 h 30. Ce nouveau rendez-vous politique réunira plusieurs intervenants autour d’un sujet d’actualité. Autour de la table, outre les invités, on retrouvera également les journalistes Mathieu Col et Loïc Parmentier.