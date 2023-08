Comment les athlètes belges vont-ils se comporter aux championnats du monde? À suivre sur plusieurs chaînes le week-end et toute la semaine. ©BELGA

Après une copieuse semaine de championnats du monde de cyclisme, c’est l’athlétisme qui prend le relais. Avec un taux d’occupation des grilles très impressionnant, et notamment sur TIPIK, tous les soirs dès ce samedi (mais aussi sur France 2 ou 3 et Eurosport) et le matin plutôt sur la Une. Faut dire que le programme démarre directement ce samedi avec l’heptathlon (sans Nafissatou toutefois), la cérémonie d’ouverture ayant lieu...plus tard, à 18 h 30.

2. Samedi 19: "Les Celtes" en trois volets - ARTE, 20 heures 50

Les Celtes: sous des dehors rustres, c’était de gentils garçons. © Martin Christ Habermehl

Colossale série documentaire en trois volets de 50 minutes, et beaucoup de moyens (et de reconstitutions). Le second âge du fer (450 à 25 av. J.-C.), marque l’apogée de la civilisation celtique, dont le déclin est précipité par la guerre des Gaules. En -52, Jules César exploite leurs querelles internes pour les soumettre. En explorant des vestiges comme ceux du site de La Tène en Suisse ou de Manching en Allemagne, on découvre les pratiques cultuelles, guerrières ou commerciales des diverses tribus gauloises

3. Dimanche 20 août: "La disparue du Lac noir" - France 3, 21 h 10

Dans quoi va-t-on nous embarquer? ©

France 3 profite de l’été pour diffuser La disparue du lac noir (son titre original en italien étant Bella da morire, soit Belle à mourir), série en huit épisodes diffusée en plein confinement en mars et avril 2020 sur la RAI. Elle avait alors été regardée par 5,6 millions de téléspectateurs pour une part de marché moyenne tournant autour des 20%.

Le pitch ? Après des années passées à Milan, l’inspectrice Eva Cantini (Cristiana Capotondi), femme forte qui s’est spécialisée dans les féminicides, retourne chez elle, à Lagonero, pour aider sa sœur qui élève seule son fils. Dès son arrivée dans ce commissariat où il n’y a que des hommes, elle entend un père signaler que sa fille de 26 ans, Gioia Scuderi (Giulia Arena, Miss Italie 2013), la plus belle fille du village, n’a pas donné signe de vie depuis la veille au soir.

Réalisée par Andrea Molaioli, célèbre en Italie pour son film multi-récompensé La fille du lac sorti en 2007, La disparue du lac noir aborde une problématique dans l’ère du temps: les féminicides. Et dans ce petit village italien où le drame se déroule, certains savent ce qu’il s’est passé mais préfèrent garder le silence. À moins qu’on ne les interroge…

4. Dimanche 20: "Fallait pas le dire !" - France 4, 22 h 25

Le théâtre à la télé, c’est très souvent sur France 4. L’occasion de voir des spectacles parisiens, comme ce "Fallait pas le dire !", avec un des couples célèbres des scènes française, Pierre Arditi et Evelyne Bouix. Sujet de cette pièce de Salomé Lelouche : la mauvaise foi. Un couple s’en donne à cœur joie sur tous les sujets du moment, de la trottinette au MeToo en passant par la chirurgie esthétique. Alors qu’il est des domaines où la parole se libère, bizarrement... il y a des choses qu’on ne peut plus dire.

5. Dimanche 20: "Les Fonda, une dynastie de cinéma" - ARTE, 22 h 45

Peter, Jane et Henry Fonda...Il manque Bridget qui a fait quelques films marquants aussi. ©

Les Fonda, c’est une famille du cinéma où il y a papa, fiston, la fille, la petite fille... Au départ, l’acteur Henry Fonda menait une double carrière à Hollywood et à Broadway, ce qui le tenait éloigné des siens. Fascinés par ce père absent et mutique, ses enfants Jane et Peter ont suivi ses traces. Ils l’ont observé dans ses films, seul espace où Henry, corseté par une éducation protestante rigide, exprimait des sentiments. Tous, père et enfants, auront joué dans des films marquants de l’Histoire du cinéma.