Salima Belabbas reprend la présentation du magazine "Exclusif" sur RTL tvi

Dès le mardi 29 août prochain, elle reprendra la présentation du magazine Exclusif, le magazine d’enquête que présentait Tatiana Silva depuis son lancement en mars 2020. Mais l’ex-Miss Belgique 2005 a choisi de quitter la chaîne privée pour retourner sur la RTBF, là où tout a commencé pour elle en 2009. Dans le premier numéro inédit qui sera diffusé ce soir-là, les équipes d’Exclusif s’intéresseront à la guerre entre propriétaires et locataires.

Mais ce n’est pas tout. Elle replacera également Audrey Leunens à la co-présentation de C’est pas tous les jours dimanche aux côtés de Christophe Deborsu dès le 03 septembre. Ils recevront les décideurs, les experts et toutes les personnalités qui comptent chaque dimanche de 11 h 30 à 12 h 30 dans une version revisitée du rendez-vous dominical.

"Je me réjouis de retrouver le direct sur RTL tvi et RTL play. Me consacrer à des projets qui mettent au centre l’humain, les sujets de société et les débats d’idées est pour moi primordial. J’ai hâte de commencer et je suis fière de collaborer avec Christophe et d’intégrer les équipes de C’est pas tous les jours dimanche et d’Exclusif", indique-t-elle dans un communiqué.