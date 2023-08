”Le Meilleur pâtissier” de retour le 11 septembre avec deux candidates belges

Tout d’abord Emily, serveuse en boîte de nuit origine d’Aiseau. “Jeune Belge et fière de l’être, Emily a un tempérament de feu. Serveuse, elle aime danser, faire la fête et profiter de la vie. Emily n’a peur de rien, assume tout et exprime ses émotions comme elles viennent ! Elle est tombée amoureuse de la pâtisserie il y a deux ans et depuis elle ne s’arrête plus d’apprendre, de s’entraîner de tester et de mettre à l’épreuve toute sa créativité. Elle rêve d’intégrer la tente du Meilleur Pâtissier et donnera tout pour pouvoir vivre un jour de sa passion”, peut-on lire dans son portrait.

L’autre candidate belge, c’est Clémence, en reconversion professionnelle et origine de Warcoing. “Clémence est Belge et fière de l’être ! Pétillante, passionnée de plongée, elle a toujours plein de projets et va même se marier en juin. Elle est atteinte d’achondroplasie. De sa différence, Clémence en a fait une force ! Si elle participe au Meilleur Pâtissier, c’est pour dépasser ses limites mais également pour montrer que ce n’est pas parce que l’on a un handicap qu’il faut s’arrêter de vivre. Elle a commencé la pâtisserie avec sa grand- mère et son fameux gâteau au chocolat et son domaine de prédilection est le cake design. Cela lui permet de donner libre cours à son imagination et à sa créativité débordante ! Clémence se voit bien dans 10 ans à la tête de sa propre boutique de pâtisserie…”

Pour cette 12e saison, les épisodes seront diffusés en avant-première, le vendredi, sur RTL-Play et le lundi en télévision.

Envie de voir nos deux candidates aux fourneaux ? L’épisode 1 sera diffusé le vendredi 8 septembre 2023 sur RTL-Play, et puis le lundi 11 septembre 2023 sur RTL-TVi.