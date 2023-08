Hervé Meillon depuis le début de l’été sur VivaCité: "Aujourd’hui, il n’y a plus de frontière"

Pour lui, sa présence sur les antennes de la RTBF n’est pas si incongrue. "J’ai toujours continué mon métier, que ce soit sur Judaïca ou d’autres radios. Et avant le Covid, j’avais refait trois saisons sur Bel RTL avec C’est une très bonne question. Vous savez, dans notre pays, il n’y a pas des milliers de médias. Et je crois qu’aujourd’hui, il n’y a plus de frontière. Tout se mélange. À la RTBF, il y a une nouvelle génération et ils se sont dit que cela pourrait m’intéresser…"

Cinquante épisodes

Les comédies musicales à la française, Hervé Meillon l’avoue, il n’en était pas un grand spécialiste avant de bosser sur le sujet. "C’est un copain qui a fait ça pour la Suisse qui m’en a parlé. J’ai été plus loin que lui en rajoutant des extraits musicaux, des interviews que j’ai faites à l’époque… Je fais tout à la maison grâce à mes archives."

Cinquante épisodes ont été réalisés. On y retrouve l’histoire de comédies musicales archi-connues comme Starmania, Notre-Dame de Paris ou Les dix commandements, et puis d’autres plus méconnues comme Lily Passion, Pénélope ou Gomina. "Cela va de l’opérette à “ Je vais t’aimer ” avec les chansons de Michel Sardou, poursuit Hervé Meillon. Pour être vraiment complet, j’aurais dû faire soixante épisodes. Il en manque quelques-unes comme celle de Barzotti (NDLR: Les nouveaux nomades), qui n’a finalement jamais été jouée. Mais quand j’ai appelé Claude avant sa mort, il ne voulait pas en parler."

Au fil du récit, on découvre les petites histoires de ces spectacles: comment ont-ils été produits ? Est-ce que cela a marché ? Est-ce que les interprètes ont fait carrière ? "C ela a été un boulot de dingue, mais c’était très chouette à faire. J’ai découvert des comédies musicales que je ne connaissais pas. Gomina, avec Jacques Villeret comme interprète et William Sheller pour la musique, je connaissais très peu. Idem pour La vie en bleu, sur Picasso. Je ne savais pas que cela avait été monté en comédie musicale. C’est une belle histoire."

Projet en télé avec David Oxley

La suite ? "Je suis en train de travailler sur une nouvelle série podcast qui va s’appeler Ogenblik (NDLR: moment en néerlandais). Je passe chaque fois 13 minutes avec une personne, qu’elle soit connue ou moins connue. Cette série née suite à un contact avec Jean-Stéphane Malherbe (NDLR: nouveau responsable des divertissements de RTL Belgique). Il voulait faire en télé une émission du style “Hervé Meillon recherche des amis”. Le hic, c’est que Christophe Dechavanne a sorti un podcast “Dechavanne cherche copains”. Donc on a abandonné le projet."

Pas de quoi abattre l’animateur, qui travaille sur un autre projet avec… David Oxley, qui a quitté RTL fin 2016 et qui a fondé sa propre société, Cuberdon Productions. "On a trois ou quatre projets pour la télévision, que ce soit pour la Belgique ou pour la France. Je ne peux pas vous donner de thème, mais on ne me verra pas à l’écran. Je n’en ai plus envie. La chaîne qui achètera le programme choisira son animateur."