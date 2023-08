Une sélection de programmes à voir à la télévision du 14 au 18 août

Effacer l’historique

France 3, 21h10

Le génial duo "grolandais" composé de Gustave Kervern et Benoît Delépine s’attaque aux géants d’internet dans une comédie grinçante. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille subit du harcèlement en ligne et Christine, chauffeure dépitée de voir que les notes de ses clients stagnent au niveau "acceptable". Ils partent en croisade contre les big boss Google. Naïfs ? Juste un peu…

Mardi 15

La crise des subprimes

Arte, 20h50

Cette collection documentaire porte un nouveau regard sur l’histoire récente en bousculant les certitudes et en décryptant les faits. Ce numéro s’intéresse à la crise des subprimes, ce produit financier issu des dettes privées immobilières de la classe moyenne. Il plonge plus précisément dans les errements de l’Union européenne qui ont mené à la faillite de la Grèce et à une importante crise sociale et politique.

Mercredi 16

La maman des sauterelles

Arte, 20h55

Avec La nuée, Just Philippot, qui se réclame entre autres de David Cronenberg, renouvelle le cinéma de genre français. Il imagine une veuve, dans un futur proche, qui se lance dans l’élevage de sauterelles pour produire de la farine. Confrontée à des dilemmes financiers et familiaux, elle noue une étrange relation avec ses insectes. L’angoisse monte pour tisser une dérangeante métaphore de la cellule familiale.

Jeudi 17

Bonjour Anne

La Trois, 20h30

Mariée depuis longtemps avec un producteur de cinéma prospère, Anne se retrouve à devoir faire un voyage en voiture de Cannes à Paris avec l’un des associés d’affaires de son époux. Ce qui devait être un voyage de sept heures en ligne droite devient une aventure de deux jours sur les routes, un voyage à la découverte de soi, entre mets fins et bons vins. Un road movie signé Eleanor Coppola, l’épouse de l’auteur du Parrain.

Vendredi 18

Festival interceltique de Lorient

France 3, 21h10

Le 52e Festival interceltique de Lorient est une manifestation unique en Europe qui célèbre la culture celte. Cette soirée musicale et spectaculaire est filmée au plus près des artistes, sur scène et en coulisses. Alternant les interprétations en live, et les rencontres avec les participants, Le Grand Spectacle est un véritable show qui dévoile au public l’essence même des cultures celtes.