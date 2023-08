La plus grosse surprise, c’est le retour de Tatiana Silva sur l’antenne du service public pour présenter une chronique sur l’environnement et le bien-être dans une nouvelle émission. Elle reste évidemment à la présentation de la météo sur TF1. La présentation du magazine d’investigation Exclusif qu’elle assurait depuis 2020 sur RTL tvi sera confiée à un(e) autre animateur (trice). Autre arrivée surprise, c’est celle de Julien Lapraille, qui quitte aussi RTL TVI où il animait La grande balade et où il était aussi régulièrement présent en radio. On ignore ce qu’il fera sur la RTBF.

Autre nouveau visage, c’est celui de Julia Vignali, qui remplacera Sophie Davant à la présentation d’Affaire conclue. Elle fera ses débuts le lundi 28 août. Sophie Davant conservera la présentation des émissions best-of du week-end.

En radio, on signalera le retour de la journaliste Alfonza Salamone, bien connue des auditeurs de La Première. Après une pause médiatique, elle fera son retour sur Musiq’3 entre 9h et midi dans une émission intitulée L’Odyssée. Sur Tipik, on pointera l’arrivée de Gaëtan Bartosz, qui quitte Contact où il devait animer la tranche 19-21h à la rentrée. Finalement, il se retrouvera à l’animation du Réveil de Tipik avec Audrey.

Sur RTL Belgique

L’annonce a été faite en juin: Benjamin Maréchal - qui a quitté la RTBF en mars 2022 pour rejoindre le groupe Sudpresse (Rossel) – va se retrouver à l’antenne de Bel RTL tous les jours de 9 à 10h dès la fin août. Il animera également l’émission Coûte que coûte sur RTL tvi à la place de Yann-Antony Noghès. Depuis le 1er juillet, Shalimar Debru – qui avait été contrainte de quitter la matinale radio de NRJ en décembre 2022 – a rejoint RTL tvi pour présenter La grande balade en lieu et place de Sandrine Corman.

En radio, après 23 ans de DJ sets sur Radio Contact, Daddy K a décidé de changer de crémerie pour rejoindre NRJ à la rentrée, afin d’y animer une nouvelle émission hebdomadaire.

Sur TF1

Visage du ballon ovale sur Canal +, Isabelle Ithurburu passe sur TF1. Elle remplacera Nikos Aliagas dans l’émission people 50 minutes inside, que ce dernier présentait depuis 16 ans. Elle prendra en outre les rênes du magazine de la Coupe du monde de rugby, organisée en France du 8 septembre au 28 octobre.

Sur France 2

On a déjà parlé du départ de Sophie Davant – qui animera une émission sur Europe 1, de 16 à 18 h, intitulée Sophie & Les Copains – et de son remplacement par Julia Vignali. Cette dernière a dû abandonner la présentation de Télématin aux côtés de Thomas Sotto. Elle sera remplacée par Marie Portolano, qui avait repris la présentation du Meilleur pâtissier sur M6 (et donc sur RTL TVI) depuis 2021. Elle présentera toutefois encore la saison 12 du programme (avec deux candidats belges !) à la rentrée, puisque l’annonce de son départ est intervenue à la fin du tournage. Le choix de son (sa) remplaçant(e) n’a pas encore été fait.

De son côté, Laurent Ruquier a annoncé que son divorce avec France 2 était consommé. Il est parti rejoindre BFM TV.

Pour les distraits, rappelons également que Laurence Boccolini a quitté l’animation de Tout le monde veut prendre sa place et a été remplacée par l’humoriste Jarry début août.

Sur France 5

Toujours présentée par Anne-Élisabeth Lemoine, l’émission "d’infotainment" C à vous enregistre quelques départs et arrivées. Mathieu Belliard, journaliste qui présentait la séquence Le 5/5, va rejoindre à la rentrée le magazine C l’hebdo. Désormais présenté par Aurélie Casse (ex-BFM). Il sera remplacé par Lorrain Sénéchal, animateur de la matinale du week-end de France Info.

Sur Nostalgie

La radio la plus écoutée en Belgique a vu le départ fin juin d’ Ingrid Franssen, qui animait la Nosta Family depuis six ans, d’abord avec Bruno Fernandez puis avec Sébastien Bay. À la rentrée, ce sont Olivier Duroy et Isabelle Verjans qui reprendront en main cette tranche matinale. Le duo avait déjà officié sur NRJ entre 2011 et 2016.

Sur C8

Comme chaque été, Cyril Hanouna fait le buzz en annonçant des noms ronflants qui viennent rejoindre l’équipe des chroniqueurs de Touche pas à mon poste (TPMP). Matthieu Delormeau et Benjamin Castaldi ont quitté le navire. L’ex-ministre socialiste et candidate à la présidentielle Ségolène Royal va être éditorialiste politique. Autres noms évoqués par la presse française: Alex Goude, Pascale de la Tour du Pin (journaliste qui sera la joker de Cyril Hanouna), l’ex-présentatrice de C’est mon choix Évelyne Thomas, Ninon Dechavanne (la fille de Christophe)… Reste à voir si tout ça se confirmera à la rentrée et combien de temps certains tiendront…