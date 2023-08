Le retour et la conclusion de High School Musical dans une 4e saison : on sait ce qu’est devenu le couple de Troy et Gabriella (vidéo)

La quatrième et dernière saison de la série inspirée de la franchise High School Musical est arrivée sur Disney +. Pour cette nouvelle partie de l’histoire, Ricky et Gina retrouvent leur club d’art dramatique au lycée “East High”. Le challenge de cette année est de monter une comédie musicale, qui sera semée d’embûches. Et pour mettre la cerise sur le gâteau d’adieu, les producteurs de la série ont donné des nouvelles des deux icônes de High School Musical : Zac Efron et Vanessa Hudgens (Troy et Gabriella), les deux acteurs qui ont rendu ces films et série si populaires.