Échauffement avant la Coupe

TF1, 20h50

Avant les JO de 2024, la France accueillera la Coupe du monde de rugby à XV du 8 septembre au 28 octobre. Le deuxième match de préparation des Français les oppose à l’Écosse. La rencontre est commentée par le duo François Trillo, journaliste et ancien joueur français de rugby à XV, et Benjamin Kayser, ancien international français de rugby à XV, accompagnés de Christian Califano, ancien international français et consultant depuis 2011 sur TF1.

L’Espagne inspirée

France 5, 21h

Même si ce que l’on remarque partout en Catalogne ce sont les traces du modernisme dont Gaudí est le plus célèbre représentant, elle est loin de se résumer à Barcelone, sa capitale de région. Cette commune autonome de l’Espagne est divisée en comarques, des petits comtés ayant retrouvé leur autonomie depuis le retour à la démocratie de l’Espagne en 1987. La Catalogne regorge de magnifiques paysages, très divers et forgés par ses traditions: des plats typiques, des danses, des artisans.

Dimanche 13

Immersion en Namibie, le nouvel Eldorado africain

La Une, 20h15

Pour cet épisode inédit d’ Un monde à part, le journaliste et reporter François Mazure a pris la route vers la Namibie, au cœur de l’Afrique australe, l’un des plus beaux paradis terrestres. Cet Eldorado attire les convoitises du monde entier depuis plus d’un siècle. Après les colons allemands, ce sont les Chinois et les Nord-Coréens qui contrôlent aujourd’hui des pans entiers de l’économie du pays, faisant de la Namibie, le nouveau far west africain.

De la Provence au Gers, l’autre chemin de Compostelle

France 5, 20h55

Cette saison inédite des 100 lieux qu’il faut voir explore une autre voie mythique de Compostelle qui part de la Méditerranée vers les vallons du Gers. La voie d’Arles, également appelée Via Tolosana, reliait historiquement les chemins venant d’Italie et d’Espagne. Elle constitue une succession de lieux d’histoire et de paysages exceptionnels. Un voyage au cœur de l’Occitanie, sur l’un des chemins de randonnées les plus appréciés des Français.