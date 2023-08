Une femme doit être mariée et mère. Dans cet ordre. Celles qui ne rentrent pas dans le rang subissent une pression folle. Leurs choix sont sans cesse remis en question. De la mère qui désespère de voir sa fille mariée un jour, "quand je pense à toi, ça me déprime" ou "tu me fais honte", au chauffeur de taxi qui se permet un "à voir votre style, vous devez être célibataire. Il faudrait vous trouver quelqu’un avant 40 ans", pas facile d’être une "gold miss", le nom de ces jeunes femmes qui sont trentenaires et toujours célibataires en Corée.

La réalisatrice Jin Jeon fait partie de cette catégorie de Coréennes modernes. Dans ce documentaire, elle raconte sa réalité et celle de deux de ses copines. Elles ont en commun d’avoir pas mal voyagé et vécu dans des pays différents pour étudier ou travailler.

Jin et Bobo ont 35 ans. Elles sont célibataires mais elles veulent avoir des enfants, elle envisagent de congeler leurs ovocytes pour plus tard. Parce qu’avec le temps, leur qualité diminue. Les mères célibataires sont très mal vues dans le pays et leur démarche est mal comprise: "Vous n’avez qu’à épouser l’homme que vous aimez et faire un bébé, c’est simple", entendent-elles souvent.

Leur amie Joyce a elle déjà congelé ses ovocytes. Son cas est un peu différent: elle a souffert d’un cancer du sein à 30 ans et la congélation était son seul espoir de devenir mère un jour.

Interdit au célibataires

Mais elles vont devoir affronter quelques difficultés. La première, c’est qu’elles ne pourront pas récupérer leurs ovocytes en temps que célibataires. Le procédé est réservé aux femmes mariées, et par nécessité médicale. Elles devront donc les faire transporter dans un autre pays pour la suite du processus.

Au delà du cas particulier de la Corée, le documentaire aborde ia question bien plus universelle des différentes législations, et du regard que porte la société ou les sociétés sur les choix des femmes.

Arte, 23.30

Les choix de la rédaction

Crimes et indices: le violeur de la Sambre

Le violeur de la Sambre a avoué 44 viols et agressions sexuelles. L’homme en aveux s’appelle Dino Scala, un cinquantenaire originaire du Nord de la France. Un bon père de famille, un bon copain, apprécié de tous dans son village. Et pourtant, pendant 30 ans, il aurait sévi et meurtri des dizaines de femmes et de jeunes filles en toute impunité. Le 1er juillet 2022, il a été condamné à la peine maximale encourue: 20 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des deux tiers.

La Une, 20.16

20 ans d’écart

Alice Lantin a les dents aussi longues que blanches. Elle est une figure d’autorité respectée au sein du magazine Rebelle, où elle est pressentie pour devenir la prochaine directrice de la rédaction. Oui, mais Alice, précisément, n’est pas une rigolote. Alors, lorsque Balthazar, 20 ans, entre dans sa vie, elle en sourit d’abord. Puis s’affiche en sa compagnie pour gagner en popularité.

Une belle surprise – qui date déjà de 2013 – signée David Moreau, avec Virginie Efira en cougar.

TF1, 21.10

Pour toi public

Au début des années 2000, Franck Dubosc n’a pas encore percé au cinéma, mais ses spectacles cartonnent. En 2002, il publie son DVD Pour toi public dans lequel il reprend une série de sketches qui lui ont véritablement permis de lancer sa carrière: Le ringard, Le romantique, Le bourgeois, Le danseur disco (qu’il exploitera plus tard dans le film Disco), Le campeur (qui inspirera le personnage de Patrick Chirac)…

Un bon moment à passer dans la foulée de la énième diffusion du premier volet de Camping.

RTL TVI, 22.20