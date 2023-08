À une soixantaine de kilomètres de Paris, à Dannemois, Claude François va vivre pendant 14 ans dans cette superbe propriété, au calme et à l’abri de la folie du métier.

À sa mort, le chanteur est criblé de dettes. Le domaine est vendu. Il sera laissé à l’abandon pendant 20 ans avant d’être racheté par Pascal et Marie-Claude Lescure, un couple de boulangers.

Nouvelle vie

Ils n’ont jamais rencontré le chanteur, ils vivent dans le Périgord, mais ils sont profondément attachés à l’artiste et à son parcours. Alors en 1998, ils quittent leur ancienne vie, rachètent le domaine et entreprennent de le restaurer. Il a fallu casser la dalle de béton qui recouvrait le sol originel, rénover la roue du moulin et entretenir la rivière, reconstruire la piscine, le jardin… Ils veulent en faire un lieu de vie mais aussi un musée. Fidèles à la mémoire de Cloclo, à ses manies décoratives. Ils arpentent les ventes aux enchères pour retrouver des objets d’époque, restaurer l’intérieur tel que le chanteur l’avait laissé.

La visite commence par la Maison Américaine, les quartiers privés de l’artiste. C’est là qu’il vivait et aimait recevoir ses amis. Ici sont venus Johnny Hallyday, Michel Sardou, Sheila, ou encore Dalida…

Juste à côté une salle d’exposition où on peut voir notamment une partie de ses costumes. Et un jardin à l’anglaise que Cloclo avait imaginé lui-même.

À fond la nostalgie

Le moulin de Dannemois est devenu un musée où sont organisées cinq sessions de visites quotidiennes. Mais aussi un restaurant et une salle de réception et de spectacle où se produit régulièrement un sosie, de Claude François, évidemment. Un lieu de pèlerinage pour tous les fans nostalgiques de Cloclo. Ils sont plus de 12 000 à s’y rendre chaque année.

La Une, 22.07