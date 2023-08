Un échange de bébés, Zola au Royaume-Uni ou un road-movie intergénérationnel ? Que voir à la télé cette semaine

Le catalogue Goering

La Trois, 20h30

Ce documentaire mené comme une véritable enquête policière entre passé et présent, nous conduit aux quatre coins du monde afin de rechercher les témoins, les archives et les traces liées au catalogue des œuvres d’art amassées par le numéro deux du régime nazi, Hermann Goering. Récemment sorti de l’ombre, il constitue un espoir pour les familles spoliées mais le temps presse et les mémoires s’effritent.

Mardi 8

Ils ont échangé mon enfant

La Trois, 20h30

En 2004, Sophie Serrano fait l’objet d’une contestation de paternité par le père de sa fille Manon. Les tests ADN vont révéler l’impensable: Manon n’est pas leur fille. Elle a été échangée à la maternité, dix ans plus tôt avec un autre bébé. Tout en essayant de protéger Manon totalement terrorisée par cette annonce, Sophie cherche et retrouve son enfant biologique. Un téléfilm en deux parties, inspiré d’une histoire vraie.

Mercredi 9

35 ans, les choix d’une femme

Arte, 23h30

Ce docu suit trois trentenaires sud-coréennes qui mènent une brillante carrière et se questionnent sur l’opportunité de congeler leurs ovocytes pour devenir mères quand elles le souhaitent. Entre consultations médicales, questionnements éthiques et soirées entre copines où fusent confessions et plaisanteries, une plongée intime dans un âge charnière.

Jeudi 10

The Paradise: Zola au Royaume-Uni

Arte, 20h55

Transposée au Royaume-Uni, vers 1875, cette série adaptée du roman Au bonheur des dames d’Émile Zola ne déroge pas au sens de l’observation de l’écrivain, qui excellait à croquer la société de son temps. The Paradise s’intéresse à l’ascension de Denise Lovett, une jeune provinciale embauchée dans un grand magasin pour dames dirigé par John Moray qui ne tarde pas à la remarquer…

Vendredi 11

La finale: road-movie intergénérationnel

La Une, 20h45

Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland (Thierry Lhermitte), le grand-père, qui perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l’ado de la famille, qui n’a qu’un seul but: monter à Paris pour disputer sa finale de basket. Quand ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-père, JB décide de l’embarquer avec lui.