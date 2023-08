Première de Jarry à "Tout le monde veut prendre sa place" ce samedi: "J’ai été vite rassuré"

Découvert à la télé en 2014 dans l’émission Face à la bande sur France 2, l’humoriste est vite devenu une personnalité du petit écran grâce entre autres à ses multiples participations à Vendredi tout est permis animé par Arthur sur TF1 mais aussi son activité de chroniqueur dans Comment ça va bien ! avec Stéphane Bern sur France 2 entre mai 2016 et mai 2017. Mais c’est sur la chaîne privée qu’il finit par établir ses quartiers, multipliant les co-animations ( Le Grand Bêtisier du 31 et Le Grand Bêtisier de l’été avec Karine Ferry en 2017 et 2018) et les participations à diverses émissions comme L’Aventure Robinson ou Mask Singer. Devenu très populaire, TF1 lui confie l’animation de Good Singers durant l’été 2020 et 2021. La surprise est donc totale en octobre 2021 lorsqu’il annonce rejoindre France Télévisions. Ce qui l’a motivé à changer de crémerie ? Des projets de fiction mais surtout l’animation de l’émission Le Big Show, "qui met en avant des gens qui regardent la télé." Un public qu’il retrouvera donc également tous les midis dans Tout le monde veut prendre sa place. "J’aime bien l’idée de faire un jeu avec des gens de la vie de tous les jours, les mêmes que je vais voir en province quand je fais mes spectacles, avance-t-il au Parisien. Et puis ça fait partie des émissions que je regardais quand j’étais petit !"

Contrairement à Laurence Boccolini, Jarry - qui tourne six émissions par jour – animera le programme debout, pour apporter plus de dynamisme. Les premiers tournages, le 17 juillet dernier, se sont semble-t-il très bien passés. "J’ai vite été rassuré, et le public de l’émission me l’a fait savoir en venant me parler à la fin des enregistrements pour me féliciter et m’encourager", a-t-il assuré à Télé 7 Jours