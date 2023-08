RTLPlay et Auvio: des dessins animés à voir au chaud chez soi

Sur RTLPlay

Ce mois d’août, la plateforme de la chaîne privée a décidé de mettre en avant l’animation japonaise, avec plusieurs mangas au programme. Attention, l’offre s’adresse plutôt à des jeunes ados qu’à des touts petits.

– Monster (dès le 10/08). Le Dr Kenzô Tenma est un neurochirurgien aux capacités hors normes. Un jour, il refuse de donner en priorité ses soins au maire de la ville et préfère opérer un garçon blessé d’une balle dans la tête, arrivé à l’hôpital avant le maire. La sœur jumelle du garçon, très choquée, est elle aussi hospitalisée ; leurs parents adoptifs viennent d’être assassinés sauvagement chez eux. Le garçon s’en sort, mais le maire, confié à un autre chirurgien, décède. Déconseillé au moins de 12 ans.

– Assassination Classroom I & II (déjà en ligne). Koro-sensei, une créature bizarre, déclare avoir détruit 70% de la Lune. Il prévoit ensuite de détruire la Terre. Il se présente au gouvernement japonais avec la volonté de devenir le professeur principal de la classe 3-E du collège de Kunugigaoka. Cette classe est fréquentée par les pires élèves et Koro-sensei a l’intention les former en tant qu’assassins et… l’éliminer !

– Anti-Magic Academy: The 35th Test Platoon (déjà en ligne). La 35th Platoon of Antimagic Academy est une des unités enrôlée à l’académie spécialisée dans l’entraînement de chasseurs de sorcières, dont la mission est de trouver et neutraliser toute menace magique… Écrite par Toki Yanagimi entre 2012 et 2016, cette histoire a été adaptée par les studios Silver Link en 2015.

– Edens Zero & Edens Zero II (déjà en ligne). Edens Zero met en scène le personnage Shiki Granbell, un orphelin élevé par les animatroniques d’un parc d’attractions. Il se lie d’amitié avec Rebecca et son chat Happy qui visitent le parc. Vers la fin de la durée de vie de leur batterie, les robots font croire à Shiki qu’ils sont soudainement hostiles aux humains et qu’ils tentent de tuer les deux visiteurs…

– Psycho Pass I & II (dès le 10/08). En 2112, au Japon, Sibyl, un système informatique, a transformé la société en monde parfait. Grâce aux technologies, Sibyl est capable d’analyser et de quantifier la santé mentale et morale des citoyens et ainsi d’identifier les personnes susceptibles de commettre un crime…

Sur Auvio

Sur la plateforme du service public, voici quelques dessins animés plutôt destinés aux plus jeunes.

– Tib et Tatoum (disponible tout l’été). Qui n’a jamais rêvé d’un dinosaure comme meilleur ami ? Tib est un petit garçon qui vit au sein d’un clan, pendant la préhistoire. Son souci, c’est d’avoir une tache de naissance autour de l’œil, ce qui lui attire constamment les moqueries des autres enfants. Alors qu’il ne l’attendait plus, il trouve le copain idéal: un dinosaure tout rouge, qu’il va appeler Tatoum. Reste à le faire cohabiter avec papa, maman et tout le clan !

– Petronix (disponible tout l’été). Lorsque les animaux sauvages du monde entier sont en danger, une équipe de jeunes super-héros part aussitôt à leur secours: leurs sacs à dos se transforment alors en petits animaux dotés d’une incroyable technologie.

– Arthur et les Minimoys (disponible tout l’été). Arthur, 10 ans, est un jeune garçon curieux, vif et ingénieux qui passe toutes ses vacances d’été chez sa grand-mère qu’il adore. Et quelles vacances ! Le jardin de sa mamie abrite en effet, un monde invisible, celui des Minimoys…

– Martin Matin (disponible tout l’été). Martin est un petit garçon de sept ans qui semble tout à fait ordinaire. Or, il vit des aventures extraordinaires tous les matins, en se réveillant dans la peau d’un nouveau personnage. Ses histoires le mènent parfois jusqu’au bout du monde.