Notre sélection de programmes à voir à la télé ce week-end

Une vie entre deux océans

RTL Plug, 20h15

Tom Sherbourne, gardien de phare, et sa femme, Isabel, vivent seuls sur l’île de Janus Rock, au large de l’Australie. Ils sont heureux, malgré l’isolement. Mais leur bonheur est terni par leurs difficultés à avoir un enfant. Quand un bateau échoue sur l’île avec à son bord le cadavre d’un homme et un bébé, vivant, lui, le couple s’interroge… Est-ce le signe que leur désespoir touche à sa fin ou celui du début de leurs problèmes ?

Blériot, l’impossible traversée

Arte, 20h50

À 4 h 42 du matin, Louis Blériot est le premier homme à réussir la traversée de la Manche en avion. Un peu plus d’un siècle plus tard, Didier Chable, instructeur retraité d’un centre d’essais en vol de l’armée de l’air, s’est lancé le défi de reconstruire pièce par pièce le légendaire Blériot XI, avec les seuls matériaux et techniques de l’époque. Les étapes de ce chantier de longue haleine s’entrecroisent avec le récit de l’épopée de Blériot, retracée à l’aide d’images d’archives, de reconstitutions numériques, ainsi que par ses propres mots.

Dimanche 6

Hôtels et maisons de légende: Cloclo face à 007

La Une, 22h05

La collection Maisons et hôtels de légende va à la rencontre d’hommes et de femmes passionnés qui habitent des lieux de légende, les entretiennent ou y travaillent. Le premier épisode pénètre dans le Moulin de Dannemois, le jardin secret de Claude François devenu un lieu de pèlerinage. Le deuxième se rend sur la côte nord de la Jamaïque, dans une maison trouée de larges baies sans vitres. Là où Ian Fleming a écrit les aventures de l’espion le plus célèbre du monde.

Sur le chemin des Basques, de la mer à la montagne

France 5, 20h55

Ce nouvel épisode des 100 lieux qu’il faut voir nous plonge dans la culture toujours très vivante du Pays basque. Un périple qui emprunte tout d’abord le chemin du littoral de Biarritz à Hendaye avant de s’enfoncer dans les montagnes plus secrètes. Avec comme guides trois femmes de générations différentes, passionnées par leur territoire, on part à la découverte de ce qui constitue la force de l’identité basque de la pelote en passant par les chœurs et la pratique de la rame à bord de trainières, d’antiques barques de pêche.