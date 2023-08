Adèle Exarchopoulos, sur les cachets polémiques de “LOL : qui rit, sort !” :“Si c’était à refaire, je le referais tout de suite”

Cette fois, c’est l’actrice Adèle Exarchopoulos, révélée par le film “La vie d’Adèle”, qui a tenu à réagir avec sa franchise habituelle. Après avoir participé à la saison 3 en mars dernier aux côtés de François Damiens, Jonathan Cohen et Pierre Niney, elle assume totalement son choix.

”Si c’était à refaire, je le referais tout de suite. Je n’ai pas de honte à prendre du plaisir ou à gagner de l’argent. On n’a pas tous la même histoire. Ce qu’on a en commun, c’est ce gros chèque, et moi, je le prends”, explique-t-elle à nos confrères de Marie-Claire.

L’actrice de 29 ans, connue pour ses rôles dans “Les Enfants de Timpelbach”, “BAC Nord” et “Mandibules”, a fait un parallèle avec Adèle Haenel, qui a mis fin à sa carrière d’actrice après avoir critiqué le milieu du cinéma.

”C’est comme la prise de position d’Adèle Haenel. Je n’ai pas envie d’entrer dans un système où je parle de la mentalité de gens qui taffent comme moi. Par ailleurs, pour prendre la parole sur ces sujets, il faut être irréprochable, et on ne l’est ni Blanche Gardin ni moi”, ajoute-t-elle.

Un petit séisme dans le monde du showbiz français

En avril dernier, Blanche Gardin avait annoncé sur Facebook son refus catégorique de participer à la prochaine saison de l’émission diffusée sur Amazon Prime Video, dont le but est d’enfermer 10 comédiens et humoristes durant 6 heures dans un loft et de tenter de faire rire les autres… sans jamais rire soi-même.

guillement Je serais gênée aux entournures d’être payée 200.000 euros pour une journée de travail, quand l’association caritative de mon choix remporterait, elle, 50.000 euros, c’est-à-dire 4 fois moins, et encore, seulement si je gagne.

Des propos qui avaient déclenché la polémique, poussant certains comédiens approchés par Amazon à fuir, et amenant certains participants à réagir comme Florence Foresti, Virginie Efira ou encore Ramzy Bédia. “Quand mes amis carreleurs ou chauffeurs de bus ont su qu’il y avait ce salaire pour une journée de boulot ils m’ont dit qu’ils m’ouvriraient la gorge si je ne le faisais pas”, avait confié le comparse d’Eric Judor.

La semaine dernière, Blanche Gardin avait réitéré ses propos dans une interview au journal Le Point, en expliquant qu’elle n’avait pas envie d’être “la caution 'cool' d’Amazon” et qu’elle s’était “préparée aux seaux de vomi” suite à sa prise de position.