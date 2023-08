Ce jeudi soir à la télé: nouvelle émission de dating, avec des parents coachés par leurs enfants

Ensuite, il y a eu L’amour est aveugle (2010-2014) ou encore Qui veut épouser mon fils ? (2010-2015) mais depuis quelques années, la chaîne privée a abandonné le créneau à sa rivale M6 ( L’amour est dans le pré, Mariés au premier regard, Et si on se rencontrait, Coup de foudre au bout du monde…).

Avec Ma mère, ton père, l’amour et moi, TF1 espère bien séduire toute la famille. Cette adaptation française – présentée par Hélène Mannarino – du format international My Mum Your Dad propose à huit parents célibataires inscrits par leurs propres enfants d’intégrer un séjour romantique pas comme les autres. Ces quatre mères et quatre pères de famille vont vivre ensemble dans une sublime maison en Provence pour entamer un nouveau chapitre de leur vie amoureuse. Tout au long de ce séjour romantique, ils seront guidés par des experts. Ces derniers leur organiseront des ateliers de coaching sur mesure pour apprendre à se connaître et se rapprocher: des rendez-vous à deux dans des endroits magnifiques, mais aussi différentes activités pour partager des moments de convivialité et de complicité.

Enfants cachés dans une autre maison

Ce qu’ils ignorent, c’est que les fameux experts sont leurs propres enfants. Cachés dans une maison truffée d’écrans située à 200 m de leur lieu de villégiature, ils vont pouvoir tout voir et tout analyser. Ils vont ainsi décider des rendez-vous entre parents, proposer des activités ou encore orchestrer les rapprochements… Les enfants vont découvrir leurs parents comme ils ne les ont jamais vus !

Quelles réactions auront les parents en découvrant que leurs propres enfants ont joué au Cupidon secret ? Trouveront-ils enfin l’amour sous le regard de leurs enfants ?

Signalons que TF1 diffusera une autre téléréalité, Time to Love: La roue de l’amour, initialement prévue pour TFX, dès le jeudi 24 août: cinq femmes auront 100 heures pour trouver l’amour. Elles auront le choix entre huit hommes. Le premier échange aura lieu dans le noir et la rencontre physique aura lieu à l’aveugle, comme à l’époque de L’amour est aveugle. C’est dans les vieilles casseroles…

TF1, 21.10