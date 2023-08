Le principe de l’émission ne change pas. Sur tous les continents, il existe des fleuves mythiques, de véritables appels à prendre le large. Ils sont la source des plus grandes civilisations, le refuge de peuples oubliés, un poumon économique et culturel, et de merveilleux écosystèmes.

François Pécheux part descendre ces fleuves jusqu’à l’embouchure, à la rencontre de tous ceux qui vivent sur leurs rives ou sur l’eau. Tous racontent une histoire du fleuve. Baroudeur curieux, François embarque sur tout ce qui flotte, prêt à faire escale à tout moment. Et il n’a qu’une seule certitude: au bout c’est la mer…

Sur le plus long fleuve indonésien

Cette sixième saison nous emmènera, notamment, sur les eaux de la Seine (France), du Ouémé (Bénin) ou encore de la Tamise (Angleterre).

Mais, ce mercredi soir, le journaliste met le cap sur le plus long fleuve indonésien: le Kapuas, qui se trouve sur l’île de Bornéo.

Avec plus de 1 100 kilomètres à parcourir, François Pécheux commence sa descente du fleuve au village de Selimbau, "la petite Venise" du Kapuas. Exo, son guide, va l’initier à la pêche au filet, au cœur même du centre-ville, là où les poissons se cachent. L’occasion de découvrir l’élevage de poissons arowana, une espèce de poisson aux reflets d’or ou d’argent, qui se vend une petite fortune aux collectionneurs étrangers.

Ensuite, le reporter globe-trotter poursuit son voyage à bord d’une véritable maison posée sur l’eau, un Dragon Boat, qui transporte des marchandises, et avec lequel il va naviguer une journée entière. De quoi partager le quotidien de l’équipage, autant féminin que masculin…

Arrivé à Sintang, François découvre une des activités favorites des Indonésiens: la culture de nids d’hirondelles. Un véritable élixir de jeunesse pour les Chinois ou Coréens, qui achètent à prix d’or ces nids. Enfin, c’est à Pontianak que François passe l’équateur, et il y découvre un sport national, le pencak silat, une sorte d’art martial d’autodéfense, voisin du karaté et du kung-fu.

La mer n’est plus très loin, et c’est en passant à travers des paysages magnifiques à la végétation luxuriante que François touche au but, entre la mer de Chine et l’océan Indien.

France 5, 21.00