Ce mardi à la télé: un docu en trois parties sur la Californie, cet Eldorado

En 1964, l’Université de Berkeley devient le berceau des contestations étudiantes, qui ne tardent guère à servir de modèles à la jeunesse du monde entier. À San Francisco, où gravitent artistes et musiciens, plusieurs communautés prônent l’autosuffisance et l’amour libre, incarnant le rêve d’une société juste et pacifique. C’est le début du Flower Power qui essaimera dans le monde entier.

En 1969, une gigantesque marée noire submerge les côtes de Santa Barbara. Marquant profondément l’opinion américaine, la catastrophe aboutit à la naissance des premières lois de protection de l’environnement et du littoral. La même année, l’ancêtre d’Internet voit le jour à l’Université de Stanford, sous l’impulsion de la pionnière Elizabeth Feinler. La Silicon Valley, alors peuplée de vergers et de fermes, devient peu à peu le paradis de l’innovation que l’on connaît aujourd’hui. Deux ans après le drame qui a mis brutalement fin à la mission Apollo 1, les Américains entreprennent à nouveau de viser la Lune. Un but qu’ils atteindront finalement le 21 juillet 1969, jour de la première des cinq victoires d’Eddy Merckx dans le Tour de France.

Objectif Mars

L’effondrement de l’Union soviétique n’affaiblira pas cette volonté d’être toujours à la pointe. Le centre de recherche Jet Propulsion Laboratory (JPL), implanté au cœur de la Silicon Valley, se tourne rapidement vers la conquête de Mars. Près d’un demi-siècle plus tard, Elon Musk espère toujours y envoyer des humains.

Mais ce n’est pas tout. En architecture, le modernisme californien a développé, dès les années 1950, le concept d’habitat ouvert, qui a rapidement séduit le reste du monde. Et face aux enjeux climatiques actuels, le culte de la voiture individuelle, encore omniprésent aux États-Unis, laisse, ici, petit à petit sa place à la mobilité douce.

C’est cette histoire du mythe californien qui est abordée ce soir sur Arte dans une série documentaire passionnante en trois volets.

Arte, 20.50