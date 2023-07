Une partie du monde qui en a fait rêver pas mal d’autres... © Kay Siering

Premier épisode de la relance d’une série espagnole très connue et qui se déroule dans "la meilleure école d’arts de la scène": l’Académie de Carmen Arranz. Les élèves doivent y perfectionner leurs talents pour la danse, la musique et le théâtre, et devenir de véritables pros du spectacle. Ce "nouvelle génération" nous propulse 15 ans plus tard. Les profs sont toujours là, les élèves sont nouveaux.

2. Mardi 1er août: "Californie" ou le rêve américain - ARTE, 20 h 50

Surnommée "The Golden State", la Californie incarne particulièrement bien le rêve américain. Dès les années 1950, artistes, ingénieurs et scientifiques y affluent, faisant souffler sun vent de créativité nouvelle. On y rêve d’aller sur la Lune, la contestation étudiante y serte de modèle à la jeunese du monde entier, la musique qui s’y crée a une influence mondiale. Docu en trois volets.

3. Mercredi 2 août: "No sex" - ARTE, 22 h 40

On parle de performance sexuelle mais ceux qui ne le pratiquent pas ou plus, que deviennent-ils? ©Mihailo - stock.adobe.com

Jamais dans l’histoire du monde occidental le sexe n’a été autant pratiqué librement. Et pourtant, un tabou demeure. Qu’en est-il de celles et ceux qui n’ont pas ou plus de rapports sexuels ? Plutôt que libérer les corps, notre époque met la pression sur eux. Que l’abstinence soit choisie ou subie, partir à la rencontre des abstinents sexuels c’est aussi comprendre ce que cela implique dans nos identités.

4. Jeudi 3 août: Joyeux anniversaire, Renaud - France 2, 21 h 10

Dave déguisé en Renaud., un des invités du grand concert d’anniversaire. © CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

Avec 27 albums et 6 Victoires de la musique, Renaud est un artiste incontournable de la chanson française. Il n’a plus de voix, mais les fans continuent d’aller le voir. Au Dôme de Paris, il a livré un show exceptionnel à l’occasion de son 70e anniversaire. Il revisite des classiques de la chanson française et partage la scène avec quelques amis qui, eux, reprennent ses titres.

5. Vendredi 4 août: "300 chœurs" fête ses 10 ans - France 3, 21 h 10

Un concept de rassemblement de choristes qui a déjà 10 ans. © Jack Tribeca - Bestimage

Avec 40 émissions, plus de 200 artistes et 600 chansons revisitées aux côtés des plus belles voix, "300 chœurs", une création française, est devenue en 10 ans le rendez-vous incontournable de la chanson sur France 3 ! À l’occasion d’une grande soirée événement pour célébrer les 10 ans de l’émission, plusieurs générations d’artistes se réunissent autour des plus belles chorales françaises pour vous offrir une édition anniversaire exceptionnelle !