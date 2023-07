« Affaire conclue » : le message de Sophie Davant au public belge avant de céder sa place à la rentrée

Dans une courte interview diffusée sur le réseau social Instagram de la RTBF, Sophie Davant a fait ses adieux aux fidèles de l’émission « Affaire conclue », programmé en début d’après-midi sur la chaîne publique belge.

« Il a fallu que je choisisse et vous imaginez les nuits blanches que j'ai passées », explique notamment celle qui sera remplacée par Julia Vignali dès la rentrée prochaine. « C'est une émission que j'ai adoré présenter. Comme vous, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai progressé au même rythme que vous et c'est le cœur serré que je suis contrainte d'arrêter puisque je vais travailler sur Europe 1 et que l'émission que je présenterai en direct sera diffusée - hélas - en face d'Affaire conclue et donc je n'ai pas pu faire les deux en même temps. »

Et l’animatrice – dont quelques inédits seront diffusés pendant le week-end – de terminer son message en remerciant les téléspectateurs belges : « Pour être allée plusieurs fois en Belgique, je sais que c'est un public extrêmement fidèle, présent, attentif. Les vendeurs qu'on a reçus ici sur ce plateau sont toujours adorables, généreux, ouverts, contents d'être là. C'est un lien qui fonctionnait très bien, une relation qui fonctionnait très bien. Merci à vous tous, je vous embrasse ! »