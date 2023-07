Les 5 clubs improbables que la RTBF va vous faire découvrir

Il n’en fallait pas davantage pour convaincre le documentariste (Sœurs de combat) de se lancer dans un projet singulier : brosser le portrait des clubs les plus improbables du royaume. Le projet, devenu collection, s’intitule Bienvenue au club et sera diffusé à partir de ce dimanche soir sur La Une.

guillement L'idée n’est pas de tourner ces clubs en dérision. On ne veut pas rire d’eux, mais sourire avec eux.

On y découvre, pêle-mêle, une bande de marins bruxellois, des restaurateurs carolos de miniatures, des golfeurs du troisième âge, des magiciens liégeois et même des… arbalétriers. «Ces derniers, par exemple, se réunissent chaque jeudi dans une cave à deux pas du palais royal», sourit Henri De Gerlache, avant de préciser sa pensée : «Avec cette collection, nous nous inscrivons clairement dans la lignée d’une grande tradition documentariste qui a fait les beaux jours de la RTBF, avec Strip-Tease, notamment. Mais l’idée n’est pas de tourner ces clubs en dérision. Nous y apportons, au contraire, un regard bienveillant. On ne veut pas rire d’eux, mais sourire avec eux.»

Il faut dire que le projet a été mis en place dans la foulée de la «période Covid», «à une époque où les gens avaient, plus que jamais, besoin de se retrouver, de recréer du lien social», se souvient le cinéaste, qui a embarqué quatre collègues – Samuel Tilman, Vanja d’Alcantara, Valéry Rosier et Joël Franka – dans son sillage, chacun recevant carte blanche pour le choix de son sujet. «Je voulais que chacun apporte son propre regard.»

François Damiens à la voix off

Cerise sur le gâteau : c’est François Damiens qui assure la voix off. «C’est quelqu’un de proche des gens, il a tout de suite accroché, assure Henri De Gerlache. Son seul doute consistait à savoir s’il serait capable de faire ce job de narrateur, tout de même très différent de celui de comédien.»

Parce que des amitiés sont nées de cette première salve de portraits, le réalisateur bruxellois espère pouvoir en orchestrer d’autres : «C’est une idée inépuisable, confirme-t-il, enthousiaste. J’en ai déjà parlé à Benoît Mariage, qui est partant, comme d’autres, qui ont cette patte et cette expérience documentaire, et ont envie de se lancer, eux aussi.»

On vous présente les cinq clubs concernés

Le Brussels Royal Yacht Club

C’est un symbole en forme de paradoxe : c’est à deux pas du pont Van Praet et de ses bouchons que se réunit ce cercle depuis sa création en 1906. Un endroit méconnu et… voulu en son temps par Léopold II. Il jouit d’ailleurs du titre de port de mer puisqu’aucun obstacle n’empêche les navires les plus grands d’y accoster après leurs longs périples (le Mercator y a fait escale). Un lieu de rencontre… et d’aventures en mer.

"Bienvenue au club" d'Henri De Gerlache (La une, 2023) ©Belgica Films

Les Fêlés

C’est dans un grand local placardé d’affiches colorées, au fond d’une cour et à deux pas de l’aéroport de Charleroi que se réunissent tous les vendredis plus de trente passionnés de miniatures. C’est le club des «Fêlés». Un club surtout masculin, mais présidé par une femme, Delphine, et où l’on se consacre à restaurer des figurines, chaque «figuriniste» étant spécialiste d’une catégorie : une période historique, des objets (voitures, camions, avions, etc.), l’univers d’un film, ou d’un manga.

"Bienvenue au club", d'Henri De Gerlache (La Une, 2023) ©Belgica Films

Les Impératrices

Tous les lundis, une joyeuse bande de pensionnés se retrouve dans un coin de verdure du Brabant wallon, au golf de l’Empereur à Genappe, pour jouer au golf le matin, et au bridge l’après-midi. Parmi eux, Vincent et Pascal, presque 70 ans, sont… les plus jeunes. Ainsi, Jacqueline et Ghislaine, respectivement 84 et 86 ans, jouent au golf chaque semaine, par vent, par pluie par neige, rien ne les arrête.

"Bienvenue au club" d'Henri De Gerlache (La une, 2023) ©Belgica Films

Le Cercle Magique Liégeois

Les membres, dont plusieurs sont étudiants ou pensionnés, ont tous la même passion pour l’art de la magie. Les membres se retrouvent les mardis soir, présentent chacun un tour et terminent leur présentation en expliquant les ficelles derrière l’illusion présentée. Mais ces réunions sont surtout l’occasion pour eux de se tenir au courant des dernières nouvelles, courants ou rumeurs dans le monde de la magie…

"Bienvenue au club" d'Henri De Gerlache (La une, 2023) ©Belgica Films

Les Arbalétriers

À Bruxelles, dans des caves voûtées à deux pas des jardins du palais royal, se réunissent chaque jeudi 120 membres d’une «Guilde». Ils se rejoignent, souvent en habit d’apparat pour… tirer à l’arbalète. Ces membres du Grand serment Royal et de Saint-Georges des Arbalétriers de Bruxelles veulent perpétuer la pratique du tir à l’arbalète en honorant la mémoire et les traditions des guildes médiévales.