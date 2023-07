Streaming : trois séries sans prise de tête

Quand les programmes télé d’été ne proposent rien d’autres qu’une énième rediffusion des Gendarmes ou des Bronzés et que la météo n’est pas favorable au petit rosé qui s’éternise sur la terrasse, on peut encore se retourner vers les plateformes de streaming. En attendant le retour des grosses machines (la saison 2 de The Bear, arrive le 2 août sur Disney +, la saison 3 de Only Murders in the Building est prévue le 8 août, la saison 4 de Sex Education ce sera pour le 25 septembre…), on a déniché trois séries parfaites pour l’été: séduisantes et sans prise de tête.