Le grand escalier de l’Opéra Garnier: quand le bâtiment lui-même est une œuvre d’art. © Éléna Bauer - OnP

Paris, 1858. Après avoir échappé à un attentat devant l’opéra Le Peletier, Napoléon III décide de doter sa capitale d’un écrin plus sûr et plus prestigieux. Un jeune inconnu, l’architecte Charles Garnier, remporte le concours car il envisage son théâtre comme une œuvre d’art totale, convoquant peinture, sculpture et science des volumes. Ce chantier pharaonique de l’opéra de Paris va durer quinze ans et sera paré du faste impérial.

2. Samedi 29: "Play", l’envers du jeu vidéo - France 4, 0h10

Le jeu vidéo, très influent mais aux coulisses finalement méconnues. ©bloomicon - stock.adobe.com

Avec plus de 180,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021 et 5,6 milliards d’euros en France, le jeu vidéo est la première industrie culturelle au monde. Plus de 70% des Français jouent en 2 020. Pourtant, le backstage et les métiers du jeu vidéo demeurent encore peu connus du grand public. De nombreux mystères et idées reçues entourent encore aujourd’hui la conception et la production des blockbusters mondiaux comme des productions plus confidentielles et engagées.

3. Dimanche 30: Baudouin, l’héritage d’un roi - La Une, 20H45

Il y a 30 ans exactement, le 31 juillet 1993, tombait l’incroyable nouvelle. Le Roi Baudouin est mort, décédé d’un arrêt cardiaque dans sa villa de Motril, alors qu’il était à son bureau, en train de lire un document. Il n’avait que… 62 ans.

La Belgique se réveille bouleversée par le décès de ce "souverain bien-aimé" dont le règne aura duré du 17 juillet 1951 jusqu’à son décès, soit 42 années, le deuxième plus long règne de l’histoire de la monarchie belge après celui du controversé Léopold II. L’onde de choc suscitée par la nouvelle se répand rapidement à travers le royaume et prend des proportions incroyables.

Ce docu revient sur les moments marquants et les aspects moins connus de son règne. Comment l’homme, souvent surnommé "le roi triste", a réussi à gagner une telle affection et popularité. Comment il a géré l’absence d’héritier direct. L’impact qu’il a eu sur le futur roi Philippe. L’influence qu’il a exercée sur le monde politique belge.

Grâce aux témoignages de proches collaborateurs du roi et d’anciens ministres, et à une interview exclusive de sa nièce, la Princesse Margaretha de Luxembourg, ce docu offre un éclairage unique sur la personnalité complexe de ce roi qui aura profondément marqué la Belgique.

4. Dimanche 30: Chartes: l’exploit architectural - La Trois, 21 h 20

Cette cathédrale fut bâtie en seulement 30 ans...Un regard à l’époque. ©Provisualstock.com - stock.adobe.com

Première cathédrale inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, Notre-Dame de Chartres a été construite à la fin du 12e siècle en moins de 30 ans. Cas unique dans l’histoire des cathédrales. Mais pour bâtir ce monument massif et gracieux, les maîtres d’œuvre ont utilisé et perfectionné les innovations techniques les plus en pointe à l’époque. Ce documentaire lève le voile sur cette épopée digne des plus grands bâtisseurs de l’ère gothique grâce aux témoignages des meilleurs spécialistes et aux représentations en 3D du monument.

5. Dimanche 30 : "Marie des Poules", France 4, 23 h 05

France 4, comme souvent, nous gratifie de spectacles vraiment passionnants et de haut vol. © Fabienne Rappeneau,

Une pièce sensible et subtile, lauréate à juste titre aux Molières en 2020 (meilleur spectacle de théâtre privé et "meilleure comédienne" pour Béatrice Agenin). À 11 ans, Marie Caillaud entre à Nohant au service de George Sand, elle ne sait pas encore qu’on l’appellera Marie des Poules (parce qu’elle va chercher les oeufs), qu’elle y apprendra à lire, à écrire, à jouer la comédie et à interpréter 35 pièces écrites par George Sand. Étonnant personnage, mis en lumière par ce spectacle qui ne l’est pas moins.