Blanche Gardin ne regrette pas ses propos sur "LOL : qui rit, sort !": "Il fallait que je le dise, tout en me préparant aux seaux de vomi"

En avril dernier, l’humoriste avait annoncé sur Facebook son refus de participer à la prochaine saison de l’émission “LOL : qui rit, sort !”, diffusée sur Amazon Prime, dont le but est d’enfermer 10 comédiens et humoristes durant 6 heures dans un loft et de tenter de faire rire les autres… sans jamais rire soi-même.

”Je serais gênée aux entournures (pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul) d’être payée 200.000 euros pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l’association caritative de mon choix remporterait, elle, 50.000 euros, c’est-à-dire 4 fois moins, et encore, seulement si je gagne”, avait-elle écrit.

Des propos qui avaient déclenché la polémique, poussant certains comédiens approchés par Amazon à fuir, et amenant certains participants à réagir comme Florence Foresti ou encore Virginie Efira. Présente au casting de la saison 3, l’actrice belge avait confirmé que “c’était extrêmement bien payé” mais que “ce qu’on fait de notre argent, ça nous regarde”.

De son côté, l’acteur Ramzy Bedia, qui a participé à la saison 2, avait été plus véhément. “Quand mes amis carreleurs ou chauffeurs de bus ont su qu’il y avait ce salaire pour une journée de boulot ils m’ont dit : 'Si tu ne le fais pas, on t’ouvre la gorge. Tu sais combien on gagne, nous ? Tu sais comment on se fait chier pour gagner 2.200 euros par mois ? Toi tu as cette chance, alors saisis-la.' Ma mère, elle me tue si je ne le fais pas !”

guillement Quand j’ai entendu le chiffre, j’ai eu un petit vertige, il a fallu que j’aille m’asseoir.

Interrogée par Le Point ce mercredi, la comédienne de 46 ans a réagi aux propos du comparse d’Eric Judor. “En tenant un tel discours il ne fait que justifier le système qui a rendu la vie dure à ses parents, qui les a humiliés. C’est très bizarre. Ce système justifie tout en dernière mesure.”

Blanche Gardin a également confié que l’offre faramineuse qui lui a été faite par Amazon l’a laissée sous le choc. “Quand j’ai entendu le chiffre, j’ai eu un petit vertige, il a fallu que j’aille m’asseoir.”

Et la comédienne persiste et signe, si elle a révélé publiquement son refus de participer à l’émission, c’est parce que le mode de vie prôné par Amazon “l’horrifie” et qu’elle n’avait pas envie d’être “la caution 'cool' d’Amazon”.

”Il fallait donc que je le dise. Tout en me préparant aux seaux de vomi. Quand on a une position politique sur un sujet, à quoi ça sert de le chuchoter dans sa chambre ? Je ne comprends pas le principe”, conclut-elle.