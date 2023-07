Six ans plus tard, ce génie ambitieux et studieux fonde sa propre maison avec le soutien de sa fratrie. Santo, l’aîné, gère les finances, tandis que Donatella, sa muse, de neuf ans sa cadette, le seconde à la création.

Donatella et Gianni: âmes fusionnelles

Dessinant une silhouette féminine puissante et sexy, dans une exubérance de couleurs et de matières inédite, Versace la promeut en faisant défiler les supermodels et en habillant, en pionnier, les célébrités de l’époque, de Madonna à Lady Di. Mais en coulisses, les tensions s’accumulent: Donatella, fusionnelle avec son frère, n’apprécie guère son conjoint, intégré à l’entreprise, tandis que Santo se dresse contre le train de vie exorbitant de Gianni, qui met en péril les comptes de la marque à la tête de Méduse.

Le 15 juillet 1997, lorsque le couturier est abattu par un tueur en série, l’avenir de la griffe apparaît plus que jamais menacé. Alors que Gianni a désigné sa nièce Allegra, 13 ans, comme héritière majoritaire, Donatella, propriétaire des parts de sa fille jusqu’à sa majorité, va batailler pour conserver les rênes de la maison de luxe. Tombée dans une double addiction à la cocaïne et à la chirurgie esthétique, elle frôlera la banqueroute, avant de trouver progressivement son style et de s’imposer, contre toute attente, en icône de l’émancipation féminine.

Une saga à l’italienne

"Leur façon de travailler fait penser aux Médicis ou aux Borgia. Il y avait toujours tout un tas d’intrigues", confie le journaliste Tim Blanks. Tissant riches archives et témoignages passionnants de personnalités du monde de la mode (la chanteuse et ex-mannequin Carla Bruni, le designer Vincent Darré ou encore l’ancien collaborateur de la marque Arnaud Bazin), Olivier Nicklaus (qui a également réalisé Warren Beatty – Une obsession hollywoodienne) retrace l’ascension de la dynastie Versace, entre audaces créatrices, drames et rivalités. Une saga italienne digne des meilleurs soap operas.

