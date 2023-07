Encore 1 mois sur Netflix puis je pars : les 30 séries à voir et comment les choisir selon leur durée

C’est une autre histoire avec la télévision digitale classique. Sauf exception comme Zuny (VOO), vous ne pouvez pas facilement activer et désactiver d’un mois à l’autre le bouquet de chaînes de votre pack télécoms. Vous êtes inconsciemment pris en otage.

A contrario, Netflix vous autorise clairement à être volage. Pourquoi ne pas en profiter ?

L’idée : se payer de temps à autre un mois de binge-watching, plutôt que laisser la plate-forme ponctionner votre carte de crédit 12 mois sur 12.

Une liste détaillée de 30 séries et de leur durée

Dans ce scénario où vous rentabilisez au mieux votre mois de souscription, autant se préparer une liste des séries à visionner sur base de :

Leur durée. Nombre de saisons et d’épisodes, mais aussi la durée réelle, en minutes, sans tenir compte des génériques (début, fin).

Leur exclusivité. Autant se concentrer sur les programmes que vous ne trouverez légalement nulle part ailleurs.

C’est un travail potentiellement chronophage et, pour vous aider à gagner du temps, nous avons sélectionné dans le tableau ci-dessous 30 séries incontournables de Netflix, de la plus ancienne à la plus récente, de la plus connue à la plus sous-estimée.

Saisons Episodes Durée totale Nombre de soirées (de + ou - 3 heures) Stranger Things 4 34 27 heures 29 minutes 9 The Crown 5 50 42 heures 5 minutes 14 Mindhunter 2 19 15 heures 21 minutes 5 Squid Game 1 9 7 heures 52 minutes 3 Ozark 4 44 39 heures 58 minutes 13 Sex Education 3 24 19 heures 24 minutes 7 The OA 2 16 16 heures 6 Umbrella Academy 3 30 26 heures 45 minutes 9 Dark 3 26 22 heures 19 minutes 8 Unorthodox 1 4 3 heures 36 minutes 1 The Haunting of Hill House 1 10 8 heures 20 minutes 3 Russian Doll 2 15 7 heures 5 minutes 3 GLOW 3 30 16 heures 45 minutes 6 Kaleidoscope 1 8 10 heures 11 minutes 4 La casa de papel 5 48 46 heures 48 minutes 16 Big Mouth 2 61 25 heures 25 minutes 9 American Vandal 2 16 8 heures 56 minutes 3 After Life 3 18 8 heures 33 minutes 3 Cobra Kai 5 50 23 heures 45 minutes 8 Outer Banks 3 30 15 heures 50 minutes 5 Black Mirror 6 27 20 heures 28 minutes 7 Altered Carbon 2 18 14 heures 33 minutes 5 Le jeu de la dame 1 7 6 heures 49 minutes 2 Heartstopper 1 8 4 heures 2 All of us are dead 1 12 13 heures 4 Dahmer 1 10 8 heures 2 minutes 3 Unbreakable Kimmy Schmidt 4 52 24 heures 13 minutes 8 13 Reasons Why 4 49 45 heures 19 minutes 15 Atypical 4 38 19 heures 57 minutes 7 Bloodline 3 33 33 heures 11

Dans la colonne de droite, nous avons estimé le nombre de soirées nécessaires pour regarder l’intégralité de chaque série, en fonction de la durée (hors générique) indiquée par le site https://www.bingeclock.com/.

Ce tableau permet de composer sa liste de binge-watching de 30 jours, comme par exemple :

5 soirées Mindhunter

6 soirées The OA

13 soirées Ozark

6 soirées GLOW

