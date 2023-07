Ce mercredi soir à la télé, des sans-papiers invisibles et indispensables

Des immigrés devenus indispensables

Plongeur, un poste difficile, mal payé et mal considéré. En un mot: ingrat. Et pour lequel les restaurants ont du mal à trouver des candidats. Makan a été embauché sur le champ quand il s’est présenté avec les (vrais) papiers d’identité de son frère. Comme le confirme, non sans ironie sa cheffe: "Certaines cuisines ne tourneraient pas sans les immigrés. S’ils ne se présentaient pas, je ne sais pas qui prendrait leur place…"

Quand il ne travaille pas au resto, il est livreur à vélo. Il loge dans une chambre minuscule qu’il partage avec un colocataire, sans-papiers, comme lui. Et tout l’argent qu’il peut mettre de côté, il l’envoie à sa femme restée au Mali. Ou il achète des cadeaux pour ses deux enfants qu’il n’a plus vus depuis bientôt quatre ans.

Ces petits objets, il les enferme dans un volumineux bidon qui prend la place d’un meuble dans sa pièce de vie. Parce qu’il a un rêve: obtenir des papiers et retourner au pays pour revoir sa famille.

Entre spleen et courage, on suit le quotidien d’un homme qui ne perd jamais espoir et qui se sacrifie pour son rêve de vie meilleure, pour lui et les siens. Aidé notamment par des militants syndicaux de la CGT, Makan, qui tente de sortir de l’ornière administrative où il s’est enlisé, a rejoint la lutte de ceux qui se mettent en grève pour obtenir de meilleures conditions de travail.

Un film sans misérabilisme, qui humanise ces centaines de milliers d’invisibles "Il faut être patient dans la vie. Le bonheur, ça vient après ", conclut-il.

Beyoncé et Solange Knowles

Partant sur les traces des sœurs Beyoncé et Solange Knowles à Houston, leur ville natale, ce documentaire brosse le portrait croisé de deux artistes d’exception. L’une règne sur la pop mondiale depuis quinze ans, l’autre a lutté pour s’imposer. D’abord danseuse pour les Destiny’s Child puis compositrice pour sa sœur, Solange, ne sort de l’ombre qu’à l’aube des 30 ans avec son 3e album. Une immersion dans la vie et la carrière d’icônes contemporaines, tout à la fois rivales et complices

Avis de mistral

Léa, Adrien et leur petit frère Théo, sourd de naissance, partent en vacances en Provence chez leur grand-père, Paul "Oliveron" (Jean Reno), qu’ils n’ont jamais rencontré à cause d’une brouille familiale. Ce ne sont pas les vacances dont ils rêvaient, surtout que leur père a annoncé la veille qu’il quittait la maison. En moins de 24 heures, c’est le clash des générations, entre les ados et un grand-père qu’ils croient psychorigide. Avec une apparition d’Hugues Aufray.

Looper

En 2074, la machine à voyager dans le temps est devenue une arme précieuse pour la Mafia, qui l’utilise afin d’expédier toute personne gênante dans le passé. Un rendez-vous est donné à un looper, sorte de tueur à gages, qui réceptionne la victime et se charge de l’éliminer. Joe mène la belle vie grâce à ce travail rémunérateur, et ne se pose aucune question, jusqu’au jour où celui qu’il doit supprimer: c’est lui (incarné par Bruce Willis) Difficile de tirer sur ce Joe plus âgé, qui en profite pour prendre la fuite.

