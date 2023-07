Caroline Receveur contre le cancer: l'influenceuse révèle son combat en plein parcours de chimiothérapie (vidéo)

Ce mardi, Caroline Couvreur se trouve à l’hôpital. Elle raconte les effets du deuxième cycle de chimiothérapie sur elle : "..mon corps (et mon esprit) se déshydratent. Je me sens vide, j’ai perdu le goût des aliments et un peu de la vie aussi. Je suis dans la salle d’attente, je craque… Moi qui pensais pouvoir garder « ce secret » je n’y arrive plus." Un état de fébrilité qui est renforcée par le choix qu'elle a fait de s'isoler, ce sur quoi elle rétropédale : "Cette solitude souhaitée pour affronter seule cette épreuve me coupe finalement du reste du monde et rajoute un poids à mon quotidien… ce quotidien ponctué par les allers retours à l’hôpital depuis l’annonce de mon cancer du sein il y a 2 mois. Un cancer du sein agressif certes, mais détecté à un stade précoce."

Pour autant, l'influenceuse se veut optimiste: "Sachez que malgré tout je vais bien. La force, l’amour et l’optimisme à toute épreuve d’@hugophilip me font appréhender chaque étape avec plus de légèreté et de rires. Je suis entre de bonnes mains, j’ai confiance, je suis entourée des gens que j’aime et ma guérison est déjà programmée dans ma tête et dans mon corps. Je ne sais pas vraiment comment je compte partager ce quotidien avec vous à partir de maintenant… instinctivement comme je l’ai toujours fait… comme aujourd’hui. Ce qui est sûr c’est que j’aurai des choses à vous partager sur cette expérience quand j’aurai le recul nécessaire pour en faire une force."