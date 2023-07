Mehdi, 30 ans, habite chez sa mère dans une cité de la banlieue parisienne. Ses études terminées, il rêve en grand et joue au poker en ligne tout en se demandant quoi faire de sa vie. Il part à Monaco, la ville (présumée) des contes de fées, en se faisant passer pour un prince marocain. Téléfilm en 2 parties de Frédéric Forestier, avec Rayane Bensetti, Anne Serra, Antoine Duléry et... Chantal Ladesou.

2. Mardi 25: Le concert Paris 2 024 - France 2, 21 h 10

Le groupe Offenbach sera de la partie pour cette soirée de célébration des futurs "JO". ©© Christophe Clovis / Bestimage

À un an des Jeux olympiques et paralympiques, artistes et athlètes s’allient pour fêter la magie des JO depuis le parvis de l’hôtel de Ville de Paris et des futurs sites emblématiques de ces JO de Paris 2024. L’affiche réunit quelques gros bras de la chanson : Maître Gims, Patrick Bruel, Chimène Badi, Vitaa, Amir, Patrick Fiori, Ofenbach, Santa, Bartabas, Soolking etc.

3. Mercredi 26: "Je vais tuer Hitler" - France 3, 23 h 30

L’histoire d’un jeune homme qui voulait "tuer Hitler" et qu’on n’a jamais revu. ©© Squawk

Un jour, à Savigny-sur-Orge, un garçon de 18 ans est parti de sa maison en pleine guerre, en disant: "Je pars, je vais tuer Hitler." Il s’appelait Joseph, il était juif, c’était mon grand-oncle. Il a disparu dans la nuit de l’Occupation, et son existence est devenue un secret de famille. Qu’est-il devenu ? Et pourquoi plus personne n’a mentionné son nom ? Ce docu de 2 023… part à sa recherche.

4. Jeudi 25: "Johnny, que je t’aime" - France 2, 21 h 10

À l’occasion de l’inauguration de l’esplanade Johnny Hallyday, la voix unique de l’Idole des jeunes a résonné une nouvelle fois dans la salle mythique de l’AccorHotels Arena pour un show hommage spectaculaire. Une pléiade d’artistes ont repris les plus grands tubes et succès du "taulier" sous la direction musicale d’Yvan Cassar, qui a fait avec lui le premier Stade de France et de nombreuses tournées.

5. Vendredi 26: Rire en plein air - France 3, 22 h 15

Alex Vizorek semble s’être tordu la cheville de rire...

Un programme humoristique, au cours duquel "notre" Alex Vizorek nous fait découvrir les nouveaux talents du rire. Les tournages se déroulent en plein air dans le cadre unique du Mucem de Marseille. Au programme de ce numéro, des jeunes talents de l’humour proposent leurs meilleurs sketches: Anthony Joubert, Tristan Lucas, Tano, Nordine Ganso, Pierre Thevenoux, Rudy et Julie Villers.