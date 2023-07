Tour de Wallonie, chantier médiéval de Guedelon ou foot féminin: que regarder à la télé ce week-end ?

Alors que le Tour de France n’est pas encore terminé, le Tour de Wallonie s’élance sans complexe avec une première étape qui parvient à relier Huy et Hamoir en...189,64 km. Et pour la première fois, c’est Club RTL qui retransmet l’épreuve, où l’on retrouvera tous les grands absents du Tour (le sprinter wallon Arnaud De Lie en tête) et cela après que la chaîne ait fait ses gammes sur quelques étapes du Giro. Le tour précédé d’une intro animée par Anne Ruwet.

2. Samedi 22: "Guedelon 2" - ARTE, 20H50

Un maçon sous un arc gothique reconstruit sur le chantier de la conciergerie du château de Guédelon. ©© Lion Télévision/ D.R.

On en parle comme du "plus grand site d’archéologie expérimentale au monde^, le chantier du château médiéval de Guédelon, en Bourgogne est singulier en ce qu’on y travail avec des outils, des matériaux et des techniques du XIIIe siècle, et cela depuis près de 22 ans.

Les gens qui y travaillent s’appellent les "œuvriez" et cela nomme les artisans qui y officient avec l’aide d’archéologues. Tous s’emploient à reconstituer les savoir-faire des bâtisseurs du Moyen Âge. Et cela en direct car on public nombreux – 300 000 visiteurs par an en moyenne – vient admirer sur le chantier la virtuosité de ces tailleurs de pierre, charpentiers ou forgerons capables de transformer le grès de cette ancienne carrière et le bois de chênes d’une forêt voisine. Une aventure humaine qui rassemble une quarantaine d’ "oeuvriers" épaulés par des centaines de bénévoles, et par un comité scientifique de haut niveau.

En 2015, on avait déjà pu voir un premier documentaire dénommé "Guédelon: renaissance d’un château médiéval", déjà coproduit par ARTE et l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives). Ce second chapitre, baptisé "Guedelon2" dévoile des phases inédites du chantier et présente une vue d’ensemble du bâti sorti de terre via de spectaculaires images aériennes.

3. Samedi 23: "Le tribunal flottant de l’Amazonie" - ARTE, 18 heures

Attention la "justiça itinerante" est de passage.

Vous imaginez, un tribunal correctionnel ou un juge de paix installé sur une péniche, et qui se déplacerait d’Hastière à Liège via Dinant et Andenne pour régler les conflits judiciaires en cours ? Et bien aux confins du Brésil, loin des grandes villes, c’est cette formule qui permet d’appliquer le droit en cas de litige. Un tribunal flottant qui sillonne six semaines par an les bras du fleuve. Pas de temps dans ce cas pour des procès...fleuve! Un docu allemand de Manuel Fenn, terminé en 2022.

4. Dimanche 24 : "Comme des garçons" - Tipik, 20h45

Les débuts du foot féminin, en 1969 et en France. ©Bruno Calvo / Stéphanie Branchu

Cependant que s’ébroue la Coupe du monde de foot féminin, cette comédie sans prétention revient sur les débuts d’un sport qui a dû affronter bien des préjugés. Nous sommes en 1969 et un journaliste sportif un brin dragueur décide d’organiser un match de foot féminin afin d’animer une kermesse en panne d’idée. Le film s’inspire de la création de la première équipe féminine, par Pierre Geoffroy en 1968. Avec Max Boublil, Vassa Guide et Bruno Lochet Bruno.

5. Dimanche 24 : "Welfare", en direct d’Avignon - France 4, 21h10

L’adaptation pour le théâtre en français d’un documentaire allemand. ©Christophe Raynaud de Lage

Vous n’êtes pas au festival d’Avignon ? France 4 vous y emmène, proposant l’une des créations majeure de l’édition en cours "Welfare", mise en scène par Julie Deliquet d’après le docu du même nom de Frédérick Wiseman. Quinze héros du quotidien (sans-abri, apatrides, travailleurs, mères célibataires, démunis...) se succèdent aux guichets d’un centre d’aide sociale. Les récits s’entremêlent pour dresser en creux le portrait des dysfonctionnements de la société.