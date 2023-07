À la télé ce vendredi soir: Mireille Mathieu, la demoiselle d'Avignon

Ce film, c’est l’histoire d’une petite fille d’Avignon, gaie comme un pinson, née après guerre dans une famille pauvre, pieuse, aimante et nombreuse, et qui, grâce à son talent et à sa pugnacité, a réalisé son rêve: devenir une chanteuse aussi célèbre que son idole, Édith Piaf.

"Elle avait la fraîcheur et chantait extraordinairement juste. De plus, elle avait un joli visage et elle était docile, elle écoutait gentiment les conseils de Stark. Mal fagotée, voûtée, sans grâce […] elle avait tout pour entrer dans la légende, les frères, les sœurs, le papa pauvre, la maman dévouée, etc.", expliquait à l’époque, Eddie Barclay, son éditeur.

De Paris à Moscou

Mireille Mathieu aurait donc été façonnée par son impresario, Johnny Stark. Et si la réalité était ailleurs ? Et si c’était la "gentille petite Mireille" qui avait fait de Stark l’instrument de sa destinée ? Johnny Stark est mort depuis 31 ans, et personne ne l’a remplacé auprès de la chanteuse, si ce n’est peut-être sa sœur, Monique. C’est Mireille qui décide. De ses tournées, de son agenda, de tout. Et elle chante toujours avec autant de succès en France mais aussi en Russie, en Allemagne, en Pologne ou en Asie… C’est elle aussi qui décide de ses apparitions à la télévision, qu’elle souhaite peu nombreuses, et qui sont, chaque fois, récompensées par d’exceptionnelles audiences. Elle est crainte et personne n’agit sans son accord.

En vraie patronne, elle est désormais propriétaire de l’intégralité de son catalogue de chansons. Éditrice, productrice, agent, Mireille Mathieu est une chef d’entreprise indépendante. La petite ingénue s’est transformée en redoutable femme d’affaires et de caractère. Et les moqueries et critiques dont elle a été la cible dès ses débuts ont forgé sa personnalité.

